Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 19 November 2025 Written Update Gautam to follow Prarthana Maahi understood husbands trick
Anupamaa 19 Nov: प्रार्थना का पीछा करेगा गौतम, माही को समझ आएगी पति की चाल

Anupamaa 19 Nov: प्रार्थना का पीछा करेगा गौतम, माही को समझ आएगी पति की चाल

संक्षेप: Anupamaa 19 November 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल में बुधवार को माही को अपने पति गौतम की चाल समझ आएगी। उसे समझ में आना शुरू होगा कि वो गलत थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।

Wed, 19 Nov 2025 03:28 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa 19 November 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में बुधवार को आप देखेंगे कि ईशानी और परी को लेकर अनु मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। जाने से पहले वो लीला-बापूजी, पाखी-तोषू और किंजल को सब कुछ समझाकर जाएगी कि उसके पीछे क्या करना और क्या नहीं करना है। राही भी परी-ईशानी और अंश के साथ मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाएगी और बताएगी कि कैसे उसे नफरत से नहीं बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परी-ईशानी संग मुंबई पहुंचेगी अनुपमा

मुंबई पहुंचते ही परी की एक मच्छी वाली से झगड़ा हो जाएगा। अनुपमा मामले को सुलझाएगी और उसे समझाएगी कि कैसे ये औरतें भी दिन-रात मेहनत करके अपना परिवार चलाती हैं। इसके बाद अनुपमा परी-ईशानी को लेकर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों से होते हुए उस इलाके में लेकर जाएगी जहां वो रहा करती थी। परी-ईशानी को जहां जोर का झटका लगेगा कि वो यहां रहने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ भारती और जस्सी समेत बाकी लड़कियां उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी।

पराग को नया बिजनेस सुझाएगा गौतम

उधर कोठारी मेंशन में कुछ ऐसा हो रहा है जो माही की आंखें खोलने के लिए काफी है। गौतम गांधी अपने ससुर पराग कोठारी को यह मशवरा देगा कि उन्हें रीयल स्टेट बिजनेस में उतरना चाहिए। गौतम सलाह देगा कि उसका एक दोस्त है जो इस बिजनेस में ऑलरेडी है, पराग की कंपनी को उसके साथ डील कर लेनी चाहिए। वसुंधरा हमेशा की तरह गौतम का साथ देगी, लेकिन इसी बीच वहीं पास से प्रार्थना गुजर रही होगी और गौतम उसे जाती देखकर टोक देगा। वो पूछेगा कि कहां जा रही हो?

प्रार्थना को ड्रॉप करने को कहेगा गौतम

वसुंधरा पूछेगी कि कहीं वो शाह निवास तो नहीं जा रही है। इस पर प्रार्थना जवाब देगी कि वो हॉस्पिटल जा रही है। गौतम उसके साथ चलने का प्रस्ताव रखेगा लेकिन प्रार्थना साफ इनकार कर देगी। वसुंधरा दोनों को साथ जाने की बात पर जोर देगी लेकिन प्रार्थना कहेगी कि ड्राइवर उसे छोड़ देगा। इस पर प्रार्थना कहेगी कि वो आज तक ड्राइवर और परिवार में फर्क नहीं समझी है, इस पर प्रार्थना जवाब देगी कि आप भी आज तक वफादार और गद्दार का फर्क नहीं समझीं।

माही को समझ आएगी गौतम की चाल

गौतम एक गाड़ी लेकर पीछे जाने की बात कहेगा और वसुंधरा मान जाएगी। ऊपर ही सीढ़ियों पर खड़ी माही यह सब देख रही होगी और समझ जाएगी कि गौतम क्या करने की कोशिश कर रहा है। माही के चेहरे के हावभाव देखने लायक होंगे क्योंकि अब उसकी समझ में आने लगा है कि उससे शादी करना तो गौतम के लिए सिर्फ एक जरिया था ताकि वो इस घर में टिका रह सके, लेकिन असल में उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया है और अभी भी वो प्रार्थना और राही के पीछे पड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें:महीने भर भी नहीं चले थे ये टीवी शोज, जानिए किन वजहों से करना पड़ा था बंद
ये भी पढ़ें:बिग बॉस हाउस में आएंगी फरहाना भट, पब्लिक बोली- वो अपनी मां से ना लड़ जाए
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।