Anupamaa 19 July 2026: 'प्रेग्नेंट हो इसलिए चुपचाप बैठी रहो', घमंड में चूर प्रेम करेगा परी से बदतमीजी
Anupamaa 19 July 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड में प्रेम एक बार फिर घमंड में चूर होकर अपने ही परिवार का अपमान करता नजर आएगा।
Anupamaa 19 July 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड की शुरुआत ही एक जोरदार टक्कर के साथ होगी। प्रेम को परी का उसे आईना दिखाना रास नहीं आएगा। वह गुस्से में परी के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर जाएगा और यह कह देगा कि प्रेग्नेंट हो इसलिए चुपचाप बैठी रहो। घमंड में चूर प्रेम परी के साथ-साथ बाकियों को भी यह हिदायत देगा कि अगर उसकी टीम में रहना है जो वह कहेगा सुनना पड़ेगा। वह गुस्से से कहे या प्यार से, बर्दाश्त करना पड़ेगा। वह साफ कहेगा कि उसे अनुपमा को हराने के लिए किसी भी हद से गुजरना मंजूर है।
अनिल से भी बदतमीजी करेगा प्रेम
प्रेम का यह बर्ताव राजा को पसंद नहीं आएगा। वह उसे टोकेगा तो प्रेम उसे भी खरी-खोटी सुना देगा। इसके बाद काका (अनिल) जब प्रेम से कहेगा कि वह घमंड में अंधा हो चुका है, तो उनकी भी एक नहीं सुनेगा। अनिल कहेगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो वह क्या चीज है। अनिल कहेगा कि परिवार हो या प्रोफेशन, घमंड सब कुछ बर्बाद कर देता है। इस पर प्रेम कहेगा कि उसमें घमंड इसीलिए है, क्योंकि उसके अंदर हुनर है। वह बेस्ट है। तब अनिल उसे बताएगा कि आखिरी वक्त पर अगर ख्याति ने जुगाड़ न लगाया होता तो वह हार गया होता।
तोषू-पाखी को जवाब देगी अनुपमा
इधर कोठारी मेंशन में धमाचौकड़ी मची है, और उधर शाह निवास में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं होंगे। तोषू अपनी पत्नी के लिए और पाखी अपनी बेटी के लिए प्राइज मनी में हिस्सा मांग लेगी। अनुपमा को यह बात सुनकर बहुत तकलीफ होगी। दिग्विजय उन्हें समझाएगा कि उनकी मां उनका पैसा लेकर कहीं भागी नहीं जा रही थी। जिस मां ने हमेशा खुद से पहले उन्हें खाना खिलाया, वो उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। जैसे इतना सुनना कम था कि लीला भी अनुपमा से कह देगी कि उसे अपना घर बनाने का सपना भूल जाना चाहिए। हालांकि अनुपमा, पाखी-तोषू समेत लीला को भी खरा जवाब देगी।
दिग्विजय बनेगा अनुपम का गारंटर?
दिग्विजय अनुपमा को लेकर बिल्डर के पास जाएगा और यहां अनुपमा अपने घर का सपना सच करने की तरफ पहला कदम बढ़ाएगी। बिल्डर के दफ्तर से निकलने के बाद अनुपमा बहुत खुश होगी। वह दिग्विजय से अपनी खुशी जाहिर करते हुए घर की आगे की प्लानिंग के बारे में बात कर रही होगी। बातचीत के दौरान वह जिक्र करेगी कि उसे अभी घर के लिए लोन लेना होगा और गारंटर भी ढूंढना होगा, क्योंकि पाखी-तोषू तो अभी से बहीखाता लेकर बैठे हुए हैं और एक-एक पाई का हिसाब कर रहे हैं। सीरियल में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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