Anupamaa 19 Jan: कोई नहीं देगा अनुपमा का साथ, टूटेगा पराग कोठारी के सब्र का बांध

संक्षेप: Anupamaa 19 January 2026 Written Update: रजनी एक ऐसा आरोप लगाएगी जिसके बाद सभी खामोश खड़े हो जाएंगे। अनुपमा चॉल वालों के आगे सफाई देगी, लेकिन कोई उसके पक्ष में नहीं बोलेगा। एक के बाद एक हदें पार होने लगेंगी।

Anupamaa 19 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में जबरदस्त एक्शन के बीच आखिरकार रजनी देसाई को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। अनुपमा को बाकी लोगों का सपोर्ट मिलता देख रजनी देसाई बैकफुट पर आ जाएगी और मजबूरी में उसे अपना वो हथियार चलाना पड़ेगा जो उसने आखिरी वक्त के लिए बचा रखा था। वो एक फाइल उठाकर लोगों के सामने पटक देगी, जिसके आधार पर वह बताएगी कि जो बिल्डिंग यहां बनने जा रही है उसमें अनुपमा का भी फ्लैट है।

अनुपमा करेगी अनुज का जिक्र रजनी कहेगी कि उसने यह बात अब तक इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि अनुपमा ने उससे वादा लिया था, लेकिन अब सच बताना उसकी मजबूरी हो गई है। अनुपमा जवाब देगी कि यह सब कुछ झूठ है। वह कहेगी कि अगर उसे इन चीजों का इतना ही लालच होता तो अपने अहमदाबाद वाले घर को छोड़कर यहां नहीं आती। अनुपमा कहेगी कि उसने अपने पति अनुज की जायदाद से भी एक सुई की नोंक जितना धन नहीं लिया था। तब रजनी कहेगी कि झूठ बोल रही है, तूने ही कहा था कि तुझे अपने समधि पराग को यह कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना है।

कोई नहीं देगा अनुपमा का साथ यह सुनकर अनुपमा सुन्न पड़ जाएगी। क्योंकि रजनी उसके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाती चली जाएगी। तब वह अपनी बेटी राही, प्रेरणा, जस्सी और प्रेम से सपोर्ट मांगेगी। लेकिन सभी चुप खड़े रहेंगे। कोई उसके पक्ष में नहीं बोलेगा, सिवाए प्रेरणा के। प्रेरणा जब अपनी मां के खिलाफ बोलेगी तो रजनी यह कहते हुए उसकी बातों को डिफेंड करेगी कि उसकी बेटी उससे नाराज है इसलिए ऐसी बातें कह रही है, एक वक्त पर राही भी अनुपमा से नाराज थी और अपनी मां के खिलाफ बोल रही थी। अनुपमा का पलड़ा हल्का पड़ने लगेगा।