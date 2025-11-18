Anupamaa 18 Nov: दो धड़ों में बंटा अनुपमा का परिवार, राजा को यह चेतावनी देगी वसुंधरा
संक्षेप: Anupamaa 18 November 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड फुल ऑफ ड्रामा रहने वाला है। अनुपमा घर में एक ऐसा ऐलान करेगी जिसके बाद परिवार दो हिस्सों में बंट जाएगा।
Anupamaa 18 November 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल में मंगलवार को लीला-बापूजी और पूरा परिवार उस वक्त शॉक्ड रह जाएगा जब अनुपमा इस बात का ऐलान करेगी कि वो परी-ईशानी को अपने साथ मुंबई लेकर जाने वाली है। परी और ईशानी साफ इनकार कर देंगी। परी कहेगी कि उसे यहीं रहकर राजा के खिलाफ लड़ना है और तोषू इस बात में अपनी बेटी का फुल सपोर्ट करेगा वहीं ईशानी कहेगी कि वो इस घर के बाहर नहीं जाना चाहती है और अनु उसे मुंबई ले जाना चाहती है। इस बात पर घर के सदस्य दो धड़ों में बंट जाएंगे।
पाखी को अनुपमा की साफ ना
बापूजी, किंजल और अंश जहां उनके जाने के सपोर्ट में होगा वहीं लीला, पाखी और तोषू अनुपमा के फैसले के खिलाफ होंगे। काफी देर तक इस बात पर बहस जारी रहती है और फिर फाइनली पाखी भी उनके साथ चलने को कहती है, लेकिन अनुपमा साफ इनकार कर देती है। वो कहेगी कि सिर्फ परी और ईशानी ही उसके साथ जाएंगी। उधर कोठारी मेंशन में माही की कही बातें लगातार राही को परेशान कर रही होंगी। जब ख्याति उससे इस बारे में पूछेगी तो वह अपने दिल का दर्द बयां करेगी।
राजा को चेतावनी देगी वसुंधरा
कोठारी मेंशन में राजा को लेकर एक और तमाशा जारी होगा। वो जब कहीं से आ रहा होगा तो मीता उससे पूछेगी कि वह कहां गया था। मीता के सवालों का जवाब नहीं देने पर वसुंधरा उसे हिदायद देगी कि वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। वो पूछेगा कि क्या वह अनुपमा के घर गया था, वहीं मीता पूछेगी कि क्या वो पुलिस के पास गया। इस पर राजा झल्ला पड़ेगा और कहेगा कि वो किसी के पास नहीं गया था। वो कहेगा कि उसे हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है और उसका जो मन करेगा करेगा।
राही का डांट लगाएगा पराग
माही इसके बाद वसुंधरा और मीता को भड़काएगी और कहेगी कि जरूर अनुपमा ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया है और बहला फुसलाकर मिलने बुलाया होगा। वसुंधरा जब राजा से पूछेगी कि वो परी का बचाव क्यों कर रहा है जबकि उसने उसे थप्पड़ मारा है? तो राजा कहेगा कि उसे परी ने थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसे दूसरी लड़की के साथ पकड़ा था। वसुंधरा जल्दी से राजा के लिए कोई लड़की ढूंढने की बात कहेगी ताकि उसका ध्यान परी से हटे। इस पर राही कहेगी कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजा का प्यार सच्चा है। इस पर पराग फिर एक बार राही पर चिल्लाएगी और उसे लास्ट वॉर्निंग देगा कि वो वसुंधरा के खिलाफ ना जाए।
