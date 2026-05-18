Anupamaa 18 May: क्या दिग्विजय लेगा अनुज की जगह? अनुपमा बचाएगी प्रेम की जान लेकिन..
Anupamaa 18 May 2026: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में एक बार नहीं, बल्कि दो बार अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते के बढ़ने का हिंट दिया गया है। क्या वाकई मेकर्स दोनों को साथ लाने के बारे में सोच रहे हैं?
Anupamaa 18 May 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में कई सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जिस वक्त अनुपमा बाहर बोर्ड पर अपना कैफे का मेन्यू लिख रही होगी, तभी वहां से प्रेरणा गुजरेगी। वह अनुपमा को उसके कैफे की बीते दिन हुई अच्छी सेल के लिए शुभकामनाएं देगी। इस पर अनुपमा भी प्रेरणा से कहेगी कि उसका और प्रेम का कैफे भी बहुत अच्छा करेगा। प्रेरणा सोच में पड़ जाएगी। उसे याद आएगा कि कैसे श्रुति ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह कैफे की पार्टरनशिप से निकाल फेंका है। अब प्रेरणा इस कैफे की कर्मचारी से ज्यादा कुछ नहीं है। अनुपमा भी प्रेरणा के चेहरे पर ये मायूसी नोटिस करेगी। दर्द से टूट चुकी प्रेरणा जब अनुपमा को गले लगाने ही वाली होगी, कि पीछे से प्रेम उसे आवाज देकर बुला लेगा।
मोहल्ले की औरतें मारेंगी राही को ताने
हालांकि अनुपमा को इस बात का शक हो गया है कि जरूर श्रुति ने प्रेरणा के साथ कुछ गलत किया है। उधर कोठारी और शाह परिवार के लोग साथ में जब वट सावित्री के व्रत की पूजा करने गए होंगे, तो मोहल्ले की कुछ औरतें अनुपमा और दिग्विजय के बारे में बातें बनाएंगी। वो दोनों के रिश्ते पर तंज कसेंगी और लीला से पूछेंगी कि आपने कहीं दिग्विजय को वनराज शाह की जगह तो नहीं दे दी है? गुस्से में राही बौखला जाएगी और इन औरतों को जमकर खरी खोटी सुनाएगी। जाते-जाते भी औरतें राही पर तंज कस जाएंगी, जिसके बाद राही लीला पर गुस्सा करेगी। वह पूछेगी कि आपने आखिर क्यों उस आदमी को अपने घर में रख लिया है?
प्रेम की जान बचाएगी अनुपमा लेकिन...
इधर रेस्त्रां में जब काम चल रहा होगा तो प्रेम बिजली के नंगे तार पर अपना पांव रखने ही जा रहा होगा कि अनुपमा सही मौके पर पहुंच जाएगी। वह पहले तो आवाज देकर प्रेम को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जब उसे आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी तो वह दौड़कर जाकर प्रेम की सीढ़ी को धक्का दे देगी। इस दौरान वह खुद ही गिरते-गिरते बचेगी। दिग्विजय अनुपमा को संभालेगा। लेकिन फिर भी उसे चोट लग जाएगी। क्योंकि वट सावित्री की पूजा के दौरान राही का धागा टूट गया होगा, तो वह भी भागी हुई प्रेम के पास पहुंचेगी। जमीन पर पड़ा प्रेम उठेगा और अनुपमा पर गुस्सा करने लगेगा। तब दिग्विजय उसे रियलिटी समझाएगा कि कैसे अनुपमा ने उसकी जान बचाई है। राही और श्रुति प्रेम का तो हालचाल लेंगे, लेकिन अनुपमा को थैंक्यू तक नहीं कहेंगे, जबकि प्रेम को बचाने में उसे चोट आई होगी।
क्या दिग्विजय लेगा अनुज की जगह?
शाह निवास में बापूजी जब वॉक करके लौटेंगे तो वह बहुत खुश होंगे। क्योंकि दिग्विजय के साथ टहलकर लौटने के बाद वह बहुत खुश होंगे। दिग्विज सभी के लिए मिल्क शेक लाया होगा। सभी मिल्क शेक पीकर बहुत खुश होंगे और इस दौरान अनुपमा को अपने पति अनुज कपाड़िया की याद आएगी। देखना यह है कि क्या अनुज और दिग्विजय में सिमिलैरिटी दिखाकर मेकर्स वाकई उसे अनुज की जगह देना चाह रहे हैं? वह दिग्विजय में अनुज की छवि महसूस करेगी, कि कैसे अनुज को भी मिल्क शेक बहुत पसंद था। इसी दौरान एक बार फिर ईशानी और बंकू के बीच करीबियां बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन पाखी की तिरछी नजर बंकू को वापस किचन में जाने के लिए मजबूर कर देगी। सीरियल में आगे क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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