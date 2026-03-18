Anupamaa: वसुंधरा उड़ाएगी राही की सैलरी का मजाक, जस्सी को घर से निकाल बाहर करेगी लीला!
Anupamaa 18 March 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। शाह निवास से लेकर कोठारी मेंशन तक कई दिलचस्प चीजें शो में देखने को मिलेंगी।
Anupamaa 18 March 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि दिग्विजय 10 मिनट की देरी के लिए बंकु को बुरी तरह डांटेगा। अनुपमा को यह सब ठीक नहीं लगेगा और वह बंकु के बचाव में खड़ी हो जाएगी। वह दिग्विजय से बिना डरे उसे पांच पन्नों का भाषण सुना डालेगी और कहेगी कि वक्त के साथ-साथ इंसानियत की कद्र करना भी जरूरी है। बहस के दौरान दोनों अतीत की कड़वी यादों में खो जाएंगे। दिग्विजय को सावी की याद सताएगी, वहीं अनुपमा को इस बात का मलाल होगा कि उसने प्रार्थना को उस दिन मंदिर जाने से क्यों नहीं रोका।
गौतम को रंगे हाथों पकड़ेगी प्रेरणा लेकिन...
उधर शाह निवास में घरेलू राजनीति बढ़ती नजर आ रही है। पारितोष लीला बा को जस्सी के खिलाफ भड़काएगा। वह कहेगा कि जस्सी धीरे-धीरे घर पर राज करने लगेगी। बा भी उसकी बातों में आकर जस्सी को घर से बाहर निकालने और अंश के लिए नई लड़की ढूंढने का मन बना लेंगी। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब प्रेरणा गौतम को किसी अनजान लड़की के साथ देख लेगी। प्रेरणा यह देखकर हैरान रह जाएगी और यह बात प्रेम को बताएगी। अब क्या इस बार प्रेम गौतम कोठारी मेंशन से बाहर निकाला जाएगा?
वसुंधरा उड़ाएगी राही की सैलरी का मजाक
प्रेम और राही के बीच भी आज कुछ खास पल देखने को मिलेंगे। आज के ही एपिसोड में राही को अपनी पहली सैलरी मिलेगी, जिसे देखकर वह बहुत खुश होगी। लेकिन वसुंधरा उसकी सैलरी का मजाक उड़ाएगी और उसे फैमिली बिजनेस जॉइन करने की सलाह देगी। वसुंधरा कहेगी कि वह अनुपमा की तरह स्ट्रगल क्यों करना चाहती है, लेकिन राही साफ कर देगी कि वह अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। इस सबके बीच उधर प्रेम को अपने रेस्त्रां के लिए पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा।
अनुपमा को नहीं मिलेंगे उसके हक के पैसे
अनुपमा के लिए फिर एक बार मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। वह काजू छांटने का काम करने वाली औरतों की मदद के लिए चाय लेकर आएगी। लेकिन उसकी बॉस को अनुपमा का ऐसा करना रास नहीं आएगा। वह अनुपमा पर दूसरी महिलाओं को भड़काने का आरोप लगाएगा और उसे नौकरी से निकाल देगा। वह अनुपमा को उसके आधे दिन की मेहनत के पैसे देने से भी साफ मना कर देगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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