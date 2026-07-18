Anupamaa 18 July 2026: जीत के बाद अनुपमा की टीम में पड़ी फूट, घमंड में चूर प्रेम करेगी ओछी हरकत
Anupamaa 18 July 2026: अनुपमा सीरियल का शनिवार का एपिसोड जीत के बाद दोनों टीमों में बिगड़ती सिचुएशन्स और उन्हें अलग-अलग ढंग से संभाले जाने के नाम रहेगा।
Anupamaa 18 July 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल का आज का शनिवार का एपिसोड शुरू होगा कॉम्पटिशन के फैमिली राउंड का फैसला आने से। अनुपमा और प्रेम की टीमें आगे बढ़ जाएंगी। हालांकि अनुपमा बहुत छोटे मार्जिन से आगे बढ़ी होगी और एलिमिनेशन से बाल-बाल बची होगी। बाहर आने के बाद अनुपमा और उसकी पूरी टीम बाकी परिवार से मिलेगी। पाखी बार-बार एक ही रट लगाए रहेगी कि उसकी मां ने ईशानी को मौका क्यों नहीं दिया? घर पहुंचते ही एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। पाखी प्रेरणा पर आरोप लगाएगी कि उसने जान बूझकर गलती की जिसकी वजह से अनुपमा की टीम एलिमिनेट होते-होते बची है।
जीत के बाद शाह निवास में बिगड़ा माहौल
पाखी आरोप लगाएगी कि अनुपमा ने ईशानी को मौका नहीं देकर गलत किया और प्रेरणा कहीं न कहीं अपने दोस्त प्रेम का साथ दे रही है। प्रेरणा सफाई देने की कोशिश करेगी लेकिन पाखी उसकी एक नहीं सुनेगी। अभी यह मुद्दा शांत भी नहीं हुआ होगा कि माही शिकायतों का पुलिंदा लेकर कूद पड़ेगी। वह कहेगी कि उसे मौका दिया जाना चाहिए था। वह प्रेरणा की जगह होगी तो इस टास्क को कहीं बेहतर ढंग से कर पाती। शाह निवास में जबरदस्त तूतू-मैंमैं शुरू जाएगी और तब अनुपमा चिल्लाकर सबको शांत करवाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह झगड़ा सिर्फ शाह निवास में ही चल रहा है। कुछ मिलता-जुलता सा माहौल हमें कोठारी मेंशन में भी देखने को मिलेगा।
घमंड में चूर प्रेम करेगी ओछी हरकत
घर पहुंचने के बाद डायनिंग टेबल पर प्रेम बहुत एटिट्यूड के साथ कहेगा कि राही और श्रुति बहुत कच्ची खिलाड़ी हैं, उन्होंने उसे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वह सब संभाल ले गया। उसके रहते हुए टीम के हार जाने का सवाल ही नहीं है। प्रेम की आवाज में घमंड साफ झलक रहा होगा। वह अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाने शुरू कर देगा। इस पर परी से रहा नहीं जाएगा और वह उठ खड़ी होगी। वह कहेगी कि प्रेम इतना चिल्ला रहा था कि कोई भी फोकस नहीं कर पाता। वह प्रेम के घमंड को कॉल आउट करेगी और तब प्रेम अपना गुस्सा परी पर निकालना शुरू कर देगा। वह कहेगा कि परी और ख्याति सिर्फ इस टीम में इसलिए हैं क्योंकि लोग पूरे नहीं हो रहे थे।
अनुपमा लगाएगी पाखी-तोषू को लताड़
जहां एक तरफ प्रेम अपनी टीम में पड़ रही फूट को गुस्से और घमंड के साथ बढ़ाने का काम कर रहा है, वहीं अनुपमा बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। वह सभी को समझाएगी कि कैसे एक टीम एक मुट्ठी की तरह काम करनी चाहिए। पांचों उंगलियां और अंगूठा अगर एक साथ काम करेंगे तो ही वो जीत पाएंगे। अनुपमा प्रेरणा-माही को समझाएगी और तोषू-पाखी को जमकर लताड़ लगाएगी। सीरियल में आगे कौन से उतार-चढ़ाव आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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