Anupamaa 18 Jan: अनुपमा को घुटनों पर ले आएगी रजनी, राही और प्रेरणा संभालेंगी मोर्चा और फिर...

संक्षेप: Anupamaa 18 January 2026: अनुपमा सीरियल का रविवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। आज का एपिसोड रजनी और अनुपमा की टक्कर के नाम रहने वाला है जिसमें ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा।

Anupamaa 18 January 2026 Written Update: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड बिलकुल भी मिस करने लायक नहीं होगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल के आज के एपिसोड में रजनी और अनुपमा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। यह एक रस्सा-कस्शी का ऐसा खेल होगा जिसमें कभी बाजी अनुपमा की तरफ जाती नजर आएगी तो कभी रजनी की तरफ। लेकिन फाइनली कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल जान लीजिए अनुपमा सीरियल के 18 जनवरी 2026 के एपिसोड का आज का फुल अपडेट।

सही वक्त पर चॉल पहुंच जाएगी अनुपमा अनुपमा बड़ी सारी मुश्किलों और ट्विस्ट्स के बावजूद समय रहते चॉल पहुंच जाएगी और बुलडोजर को रोक देगी। ठीक उसी वक्त रजनी और पराग भी वहां पहुंचेंगे। पराग को वहां देखकर अनुपमा चौंकेगी, लेकिन उसका ध्यान पहले चॉल को बचाने की तरफ होगा। लिहाजा वो सीधी रजनी के पास पहुंचेगी उससे पूछेगी कि जब उसने वादा किया था कि वो चॉल को कुछ नहीं होगी तो यह बुलडोजर यहां क्या कर रहा है? अनुपमा रजनी से बुलडोजर को रुकवाने और स्टे ऑर्डर देने को कहेगी लेकिन बार-बार अनुपमा के कहने पर भी रजनी वहां बुत बनकर खड़ी रहेगी।

अनुपमा पर लगातार वार करेगी रजनी इस दौरान वह असल में अपनी अगली चाल सोच रही होगी। रजनी जब बोलना शुरू करेगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। वह कहेगी कि अनुपमा ने ही उससे वादा किया था कि वह चॉल वालों को मना लेगी ताकि यहां पर रीडेवलपमेंट हो सके। रजनी कहेगी कि अनुपमा ने भारती और वरुण की शादी भी इसी शर्त पर करवाई थी कि चॉल तोड़कर यहां इमारत बनाई जा सके। उसने खुद ही साइन किए, बावजूद इसके कि रजनी चॉल तोड़े जाने के खिलाफ थी। वह अनुपमा पर यह भी आरोप लगाएगी कि वह जान-बूझकर कागज साइन करने के बावजूद मुंबई से भाग गई थी।