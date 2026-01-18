Anupamaa 18 Jan: अनुपमा को घुटनों पर ले आएगी रजनी, राही और प्रेरणा संभालेंगी मोर्चा और फिर...

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 18 January 2026 Written Update Rajni to Keel Down Anu then Raahi and Prerna to Fight
Anupamaa 18 January 2026: अनुपमा सीरियल का रविवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। आज का एपिसोड रजनी और अनुपमा की टक्कर के नाम रहने वाला है जिसमें ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा।

Jan 18, 2026 03:15 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 18 January 2026 Written Update: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड बिलकुल भी मिस करने लायक नहीं होगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल के आज के एपिसोड में रजनी और अनुपमा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। यह एक रस्सा-कस्शी का ऐसा खेल होगा जिसमें कभी बाजी अनुपमा की तरफ जाती नजर आएगी तो कभी रजनी की तरफ। लेकिन फाइनली कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल जान लीजिए अनुपमा सीरियल के 18 जनवरी 2026 के एपिसोड का आज का फुल अपडेट।

सही वक्त पर चॉल पहुंच जाएगी अनुपमा

अनुपमा बड़ी सारी मुश्किलों और ट्विस्ट्स के बावजूद समय रहते चॉल पहुंच जाएगी और बुलडोजर को रोक देगी। ठीक उसी वक्त रजनी और पराग भी वहां पहुंचेंगे। पराग को वहां देखकर अनुपमा चौंकेगी, लेकिन उसका ध्यान पहले चॉल को बचाने की तरफ होगा। लिहाजा वो सीधी रजनी के पास पहुंचेगी उससे पूछेगी कि जब उसने वादा किया था कि वो चॉल को कुछ नहीं होगी तो यह बुलडोजर यहां क्या कर रहा है? अनुपमा रजनी से बुलडोजर को रुकवाने और स्टे ऑर्डर देने को कहेगी लेकिन बार-बार अनुपमा के कहने पर भी रजनी वहां बुत बनकर खड़ी रहेगी।

अनुपमा पर लगातार वार करेगी रजनी

इस दौरान वह असल में अपनी अगली चाल सोच रही होगी। रजनी जब बोलना शुरू करेगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। वह कहेगी कि अनुपमा ने ही उससे वादा किया था कि वह चॉल वालों को मना लेगी ताकि यहां पर रीडेवलपमेंट हो सके। रजनी कहेगी कि अनुपमा ने भारती और वरुण की शादी भी इसी शर्त पर करवाई थी कि चॉल तोड़कर यहां इमारत बनाई जा सके। उसने खुद ही साइन किए, बावजूद इसके कि रजनी चॉल तोड़े जाने के खिलाफ थी। वह अनुपमा पर यह भी आरोप लगाएगी कि वह जान-बूझकर कागज साइन करने के बावजूद मुंबई से भाग गई थी।

राही, प्रेरणा और प्रेम संभालेंगे मोर्चा

अनुपमा पहले तो शॉक्ड होगी लेकिन फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर सफाई देने की कोशिश करेगी। लेकिन रजनी एक के बाद अपनी शातिर जवाबों से अनुपमा को बार-बार बैकफुट पर ले आएगी। पराग रजनी पर बहुत नाराज होगा कि उसने उसे आधा सच बताया, लेकिन सिर्फ यह सोचकर चुप खड़ा रहेगा कि उसका इस प्रोजेक्ट में सब कुछ लगा हुआ है। आखिर में जब अनुपमा चक्कर खाकर गिर पड़ेगी और घुटनों पर आ जाएगी तो राही कमान संभालेगी और प्रेरणा का सहारा लेते हुए रजनी की पोल खोलेगी, प्रेरणा खुद भी अपनी मां के खिलाफ बोलेगी जिससे बाजी अनुपमा की तरफ जाती दिखाई पड़ेगी। प्रेम भी अपने पिता के खिलाफ बोलता नजर आएगा।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
