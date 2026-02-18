Hindustan Hindi News
Anupamaa 18 Feb: बापूजी के दोस्त का कैसे हुआ यह हाल? रवींद्र सुनाएगा अपनी दर्दभरी कहानी

Feb 18, 2026 03:42 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 18 Feb: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेगी। रवींद्र को होश आ जाएगा और वह बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ था।

टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड की शुरुआत होगी अंश और अनुपमा की फोन पर बातचीत के साथ। अंश बताएगा कि उसने AI की मदद से बापूजी की उनके दोस्तों के साथ वाली तस्वीर को कलरफुल बना दिया है। अनुपमा इसके बाद अंश से कहेगी कि उसके सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर्स हैं, तो वह इस फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दे और नीचे अनुपमा का नंबर डालकर इस तस्वीर में मौजूद किसी भी शख्स को यह पोस्ट मिलने पर कॉल करने की बात लिख दे। अंश ऐसा ही करेगा और फिर कुछ ही वक्त में चमत्कार हो जाएगा। सोशल मीडिया अपना जादू दिखाएगा और बापूजी के दोस्त हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे।

कैसे हुआ बापूजी के दोस्त का यह हाल?

हॉस्पिटल में जब सभी दोस्त एक साथ झूम-नाच रहे होंगे और कॉलेज के दिनों वाला गाना गा रहे होंगे तो धीरे-धीरे बापूजी के दोस्त रवींद्र को होश आ जाएगा। कुछ देर हंसी मजाक के बाद जब रवींद्र से पूछा जाएगा कि वो यहां कैसे पहुंचा तो वह अपनी कहानी सुनाएगा। रवींद्र बताएगा कि कैसे उसके दोनों बच्चे नालायक निकल गए। रवींद्र बताएगा कि बुढ़ापे में वह अपने बड़े बेटे के हिस्से आया और उसकी पत्नी छोटे बेटे के हिस्से में। रवींद्र बताएगा कि उसके बेटे ने उसे मारा-पीटा और सड़क पर फेंककर चला गया और वहीं छोटा बेटा उसकी पत्नी से नौकरानी की तरह काम करवाता है।

बापूजी का दोस्त सुनाएगी अपनी कहानी

रवींद्र बताएगा कि उसे इन सब बातों पर तब तक यकीन नहीं होता था जब तक एक दिन यह सब उसके खुद के साथ नहीं हुआ। वह कहेगा कि जिस पत्नी को उसने जिंदगी भर रानी बनाकर रखा, उसका बेटा उसे नौकरानी बनाकर रखता है। अनुपमा और बापूजी बताएंगे कि वो उनके घर गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। रवींद्र की कहानी सुनकर बाकी दोस्तों को गुस्सा आ जाएगा और वह उसके बेटे को पीटने की बात कहेंगे, लेकिन तब अनुपमा उन्हें शांत करवाएगी और बताएगी कि कानून को हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिसकी मदद से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।

अनुपमा सिखाएगी रवींद्र के दोस्त को सबक

अनुपमा की बात शुरू में बापूजी के दोस्तों को समझ नहीं आएगी। फिर वह समझाएगी कि हमारा काम रवींद्र जी के दोस्तों को सबक सिखाना है, अगर मारपीट करेंगे तो इससे उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा और बापूजी रईस लोगों की तरह रवींद्र के बेटे के घर पहुंचेंगे और बताएंगे कि उनके पास पहुंच पैसा है और वो रिश्ते में रवींद्र की पत्नी के रिश्तेदार लगते हैं। कहानी में आगे क्या कुछ होने वाला है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

