Anupamaa: पॉल की नई चाल में फंसेगी अनुपमा, माही के सामने आएगा गौतम का वहशी अवतार!
Anupamaa 17 March 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम अपनी पत्नी माही से साफ कह देगा कि अगर ज्यादा बोलेगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो प्रार्थना का किया था।
Anupamaa 17 March 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड की शुरुआत होगी शाह हाउस के बच्चों के बीच हो रहे मस्ती-मजाक के साथ। ईशानी, परी, माही और अंश साथ मिलकर तस्वीरें खिंचवाएंगे और लंबे वक्त बाद साथ में खुशियों भले पर पल एन्जॉय करेंगे। इसी बीच अंश को प्रांशी की बहुत याद आएगी और वह अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश करेगा। सभी मिलकर अनुपमा को भी वीडियो कॉल करेंगे। अनुपमा अपने बच्चों को एक साथ देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन राही को शक हो जाएगा कि उसकी मां कुछ छिपा रही है। अनुपमा ने बच्चों को नए घर की बात तो बता दी है, लेकिन वह दिग्विजय के गुस्से और अपनी नई मुश्किलों को जाहिर नहीं होने देगी।
माही को अब दिखा गौतम का वहशी अवतार
उधर माही और गौतम के बीच का झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। माही को अब यह बात समझ में आने लगी है कि गौतम उससे प्यार नहीं करता है, बल्कि उसने इस घर में रुकने के लिए उसे जरिया बनाया है। आज के एपिसोड में गौतम यह बात माही से साफ कह देगा। वह माही को बताएगा कि यह शादी सिर्फ एक फैसला थी और वह उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा। माही जब अपनी पहचान बनाने के लिए ऑफिस में काम करने की इच्छा जताएगी तो वसुंधरा और गौतम इसके खिलाफ हो जाएंगे। हालांकि राही उसका सपोर्ट करेगी। माही अब अपनी मेहनत के जरिए खुद को साबित करने की ठान चुकी है। राही और गौतम के बीच आंखों ही आंखों में टकराव साफ दिखेगा।
दिग्विजय को दिखेगी जया में सावी की झलक
इधर अहमदाबाद में यह सब चल रहा होगा और उधर गोवा में कहानी अलग ही करवट ले रही होगी। सावी विला में तब खलबली मच जाएगी जब दिग्विजय को एक लीगल नोटिस मिलेगा और वह गुस्से से बौखला जाएगा। इसी गुस्से के दौरान वह जया को तितली की ड्रेस में नाचते देखेगा। जया को देखकर उसे अपनी बेटी सावी की याद आ जाएगी और वह जया को गले लगा लेगा। जया को दिग्विजय का यह बर्ताव समझ नहीं आएगा और वह बंकु से सावी के बारे में पूछने लगेगी। अनुपमा भी सावी की पुरानी चीजों को देखकर दिग्विजय का दर्द महसूस कर पाएगी, लेकिन वह खुद को संभालेगी और जया के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की तैयारी में जुट जाएगी।
पॉल की वजह से जाएगी अनुपमा की नौकरी
एपिसोड की आखिर में सबसे बड़ा ट्विस्ट अनुपमा की नौकरी को लेकर आएगा। जब अनुपमा काम पर पहुंचेगी और उसे पता चलेगा कि उसकी जगह किसी और को कुक को रख लिया गया है। वहां उसे बताया जाएगा कि वह काम के प्रति सीरियस नहीं है और उसके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। अनुपमा को कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर उसे यह सच पता चलते देर नहीं लगेगी कि यह सब पॉल की सोची-समझी साजिश है। पॉल अनुपमा को वहां से भी बेइज्जत करके निकलवा देगा। अब अनुपमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बिना नौकरी के जया का ख्याल कैसे रखेगी। सीरियल में आगे क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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