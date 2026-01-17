Anupamaa 17 Jan: अनुपमा की मदद को आगे आएंगे बापूजी, रजनी के घर पर बदले मिलेंगे हालात

संक्षेप: Anupamaa 17 January 2026: लीला जब शाह निवास में हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर देगी और अनुपमा को जाने से रोकेगी, तब बापूजी उसकी मदद को आगे आएंगे। लेकिन मुंबई पहुंचने पर अनुपमा के होश उड़ जाएंगे।

Anupamaa 17 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड में शाह निवास में तगड़ा तमाशा होगा। लीला और अंश समेत तोषू-पाखी और बाकी लोग अनुपमा को मुंबई जाने से रोकने लगेंगे। अनुपमा बार-बार समझाएगी कि क्यों उसका अभी मुंबई जाना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनेगा। लीला जमीन पर लेट जाएगी और कहेगी कि तुझे मेरी लाश पर से जाना होगा। अनुपमा समझाएगी कि मुंबई में उन लोगों ने उसे तब सहारा दिया जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था। वो उसका दूसरा परिवार हैं, लेकिन लीला जिद पर अड़ी रहेगी।

लीला करेगी हाई वोल्टेज ड्रामा और... बात काबू से बाहर होती देख बापूजी ऊंची आवाज में चिल्लाएंगे। वो साफ कहेंगे कि अनुपमा मुंबई जाएगी और जरूर जाएगी। बापूजी उलटा लीला को डांटेंगे और कहेंगे कि अगर तूने अनुपमा को रोका तो मेरा मरा मुंह देखेगी। अनुपमा और बाकी लोग बापूजी को शांत कराएंगे। बापूजी सभी को समझाएंगे कि अनुपमा ने अपने बच्चों को पाला, फिर उनके बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों के बच्चों को। वो इस घर की नौकरानी नहीं है। अनुपमा यह वादा देकर मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी कि वो जल्द ही वापस आएगी।

अनुपमा को हो जाएगा यह अहसास रास्ते में उसे एयरपोर्ट के लिए कोई कैब नहीं मिलेगी और तभी अचानक प्रेम और राही गाड़ी लेकर वहां पहुंचेंगे, वो बताएंगे कि उन्हें प्रार्थना के जरिए सब पता चला। प्रेम ने सबकी टिकटें बुक कर दी होंगी और इस तरह अनुपमा, प्रेम, राही, ईशानी और परी मुंबई पहुंचेंगे। रास्ते में प्रार्थना अपनी मां पर गुस्सा निकालेगी कि वो सही थी और उसकी मां गलत। बार-बार रजनी का फोन बंद आ रहा होगा जिसके बाद अनुपमा और राही का शक और पक्का हो जाएगा कि रजनी ने उन्हें धोखा दे दिया है।