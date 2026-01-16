Anupamaa 16 Jan: गौतम को सख्त चेतावनी देगा पराग, अनुपमा को मुंबई जाने से रोकेंगी बा

संक्षेप: Anupamaa 16 January 2026 Episode in Hindi: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में पराग, कोठारी हाउस जाएगा और गौतम गांधी को प्रार्थना से दूर रहने की सलाह देगा। वहीं रजनी, पराग को खुशखबरी देगी।

Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के 16 जनवरी 2026 को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में राही, अनुपमा को गलत समझती है। राही, प्रेम से कहती है कि अनुपमा ने प्रार्थना की जिम्मेदारी लेकर गलत किया। उन्हें प्रार्थना को कोठारी हाउस भेज देना चाहिए था। इसी बीच, अनुपमा का वॉइसनोट आएगा। अनुपमा, राही को समझाएगी कि वह अपना वादा जरूर पूरा करेगी और प्रार्थना का अच्छे से ध्यान रखेगी।

गौतम का गुस्सा कोठारी हाउस पहुंचने के बाद पराग अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने ऊपर पानी डालता है। वहीं गौतम का गुस्सा फूटने लगता है। गौतम पेपर्स लेकर आता है और मोटी बा को देता है। गौतम कहता है, ‘मोटी बा मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप किसी भी तरह मुझे ये पेपर्स साइन करवाकर दीजिए।’ माही भी गौतम का साइड लेती है और गौतम को भड़काने की कोशिश करती है।

गौतम को चेतावनी देगा पराग इस बीच पराग, मोटी बा के हाथ से पेपर्स लेता है और उन्हें फेंक देता है। वह गौतम को प्रार्थना से दूर रहने की सलाह देता है। पराग कहता है, ‘इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। तुम न उससे बात करोगे, न उससे मिलोगे और न उसे परेशान करोगे। ये मेरी चेतावनी है।’ इसके बाद पराग के फोन पर रजनी का कॉल आता है। पराग, रजनी से कहता है, ‘कम से कम आप तो कोई खुशखबरी दे दो।’

रजनी देगी खुशखबरी रजनी, पराग को बताती है, ‘सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। कल चॉल तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा।’ पराग, रजनी से कहता है, ‘ठीक है। कल मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा।’ अगले दिन सुबह 5 से 6 के बीच अनुपमा के फोन पर जस्सी का कॉल आता है। जस्सी, अनुपमा को बताती है कि बिल्डर आया है और कह रहा है कि आज 12:30 बजे वो चॉल तोड़ देगा। अनुपमा ये सुनकर दंग रह जाती है। अनुपमा, बिल्डर से बात करती है। बिल्डर, अनुपमा को वो पेपर्स दिखाता है जिसपर अनुपमा के साइन होते हैं।