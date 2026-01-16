Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 16 January 2026 Written Update in Hindi parag warns gautam anu broken down after hearing about demolition
Anupamaa 16 Jan: गौतम को सख्त चेतावनी देगा पराग, अनुपमा को मुंबई जाने से रोकेंगी बा

Anupamaa 16 Jan: गौतम को सख्त चेतावनी देगा पराग, अनुपमा को मुंबई जाने से रोकेंगी बा

संक्षेप:

Anupamaa 16 January 2026 Episode in Hindi: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में पराग, कोठारी हाउस जाएगा और गौतम गांधी को प्रार्थना से दूर रहने की सलाह देगा। वहीं रजनी, पराग को खुशखबरी देगी।

Jan 16, 2026 11:16 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के 16 जनवरी 2026 को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में राही, अनुपमा को गलत समझती है। राही, प्रेम से कहती है कि अनुपमा ने प्रार्थना की जिम्मेदारी लेकर गलत किया। उन्हें प्रार्थना को कोठारी हाउस भेज देना चाहिए था। इसी बीच, अनुपमा का वॉइसनोट आएगा। अनुपमा, राही को समझाएगी कि वह अपना वादा जरूर पूरा करेगी और प्रार्थना का अच्छे से ध्यान रखेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गौतम का गुस्सा

कोठारी हाउस पहुंचने के बाद पराग अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने ऊपर पानी डालता है। वहीं गौतम का गुस्सा फूटने लगता है। गौतम पेपर्स लेकर आता है और मोटी बा को देता है। गौतम कहता है, ‘मोटी बा मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप किसी भी तरह मुझे ये पेपर्स साइन करवाकर दीजिए।’ माही भी गौतम का साइड लेती है और गौतम को भड़काने की कोशिश करती है।

अनुपमा सीरियल

गौतम को चेतावनी देगा पराग

इस बीच पराग, मोटी बा के हाथ से पेपर्स लेता है और उन्हें फेंक देता है। वह गौतम को प्रार्थना से दूर रहने की सलाह देता है। पराग कहता है, ‘इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। तुम न उससे बात करोगे, न उससे मिलोगे और न उसे परेशान करोगे। ये मेरी चेतावनी है।’ इसके बाद पराग के फोन पर रजनी का कॉल आता है। पराग, रजनी से कहता है, ‘कम से कम आप तो कोई खुशखबरी दे दो।’

रजनी देगी खुशखबरी

रजनी, पराग को बताती है, ‘सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। कल चॉल तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा।’ पराग, रजनी से कहता है, ‘ठीक है। कल मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा।’ अगले दिन सुबह 5 से 6 के बीच अनुपमा के फोन पर जस्सी का कॉल आता है। जस्सी, अनुपमा को बताती है कि बिल्डर आया है और कह रहा है कि आज 12:30 बजे वो चॉल तोड़ देगा। अनुपमा ये सुनकर दंग रह जाती है। अनुपमा, बिल्डर से बात करती है। बिल्डर, अनुपमा को वो पेपर्स दिखाता है जिसपर अनुपमा के साइन होते हैं।

अनुपमा अपकमिंग एपिसोड ट्विस्ट
ये भी पढ़ें:YRKKH: अरमान-अभिरा के प्यार की होगी जीत, मेहर मित्तल को लगेगा 440 वॉट का झटका
ये भी पढ़ें:YRKKH:विद्या पर भड़केंगी दादी-सा, अभिरा से पूछेंगी सवाल, मेहर बनाएगी खतरनाक प्लान

अनुपमा का फैसला

अनुपमा बेहोश हो जाती है। अनुपमा, बा और बापूजी को पूरी बात बताती है। बा और अंश, अनुपमा को मुंबई जाने नहीं देते हैं। किंजल, अंश को समझाती है, लेकिन वो नहीं समझता है। अनुपमा कहती है कि वो मुंबई जरूर जाएगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।