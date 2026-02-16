Anupamaa: राही करेगी खानदान को वारिस देने से इनकार, मौके का फायदा उठाने की फिराक में मीता
Anupamaa 16 February 2026 Full Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का 16 फरवरी 2026 का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। एक बार फिर कोठारी निवास में साजिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा घटिया स्तर पर।
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड शुरू होगा कोठारी मेंशन से अनुपमा की विदाई के साथ। लेकिन जाने से पहले उसे कुछ ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी, जिनकी उम्मीद अनुपमा ने शायद ही की थी। दरअसल अनुपमा जब प्रेम और राही के बारे में यह कह रही होगी कि अगर उन्हें लगता है कि अभी उन्हें अपना परिवार नहीं बढ़ाना है और बच्चा नहीं करना है तो उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अनुपमा वसुंधरा कोठारी को सुझाव देगी कि उन्हें वक्त देना चाहिए। लेकिन यहां मीता मौका पाकर अपनी चाल खेलने का फैसला करेगी।
मौके का फायदा उठाने की फिराक में मीता
मीता फट से कहेगी कि मोटी बा मुझे पता है कि आप यह सोच रही हैं कि अंश-प्रार्थना के जाने के बाद घर सूना हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रेम और मेरी बहू परी हैं ना! यह सुनकर परी-प्रेम को झटका लगेगा और वो सोचने लगेंगे कि मीता क्या कह रही है। मीता अपनी बात सभी को समझाते हुए कहेगी, 'हां, और क्या। परी और प्रेम जल्दी से आपको पोता देंगे। वो इस परिवार को अपना वारिस देंगे।' यह सुनकर एक तरफ जहां अुनुपमा अपना सिर पकड़ लेगी, वहीं दूसरी तरफ राजा और परी के भी चेहरे का रंग उड़ जाएगा।
मीता की इस बात पर भड़केगा अनिल
बाद में जब मीता जाकर राजा और परी को समझाने की कोशिश कर रही होगी तो दोनों उसे बताएंगे कि कैसे उन्होंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। तब मीता उन्हें बच्चे पैदा करने का फायदा समझाएगी। वह बताएगी कि कैसे वो बच्चा पैदा करके वसुंधरा की नजर में भले बन सकते हैं और यह बच्चा वो कमाल कर सकता है जो कि अनिल नहीं कर पाया। इस पर अनिल बहुत भड़क जाएगा और नाराज होगा कि वो एक मासूम बच्चे को भी अपनी चालबाजी का हिस्सा बनाना चाहती है। लेकिन मीता हमेशा की तरह अनिल की एक नहीं सुनेगी।
पाखी ने खुद मारी अपने पैर पर कुल्हाड़ी
अनुपमा कोठारी मेंशन से जाने से पहले अपनी बेटी राही को समझाएगी कि वो शक को अपने प्यार के आड़े ना आने दे। जाने से पहले अनुपमा प्रेरणा को भी समझाकर जाएगी कि वह इस बात को समझे कि यह घर और गृहस्थी दोनों किसी और के हैं। उधर शाह निवास से पाखी ने जाकर ढेर सारा पैसा दिवाकर को पकड़ा दिया है और यह सपने देख रही है कि जल्द ही दोनों शादी करेंगे। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि दिवाकर के दिमाग में क्या चल रहा है। कोठारी मेंशन के निकलकर जब अनुपमा शाह निवास पहुंचेगी तो उसे बता चलेगा कि आखिर घर में क्या कुछ चल रहा है।
