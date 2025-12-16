Anupamaa 16 Dec: गौतम चलेगा अपनी दूसरी चाल, माही के जरिए राही को फिर फंसाएगा

संक्षेप: Anupamaa 16 December 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम फिर एक बार माही को उसकी बहन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा।

Anupamaa 16 December 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी सबके सामने अनुपमा से वो कागज पढ़ने को कहेगी जिन पर साइन करके वो चॉल को बचाने का दावा कर रही है। अनुपमा खुद तो वो कागज पढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही बाकियों को भी पढ़-लिखकर और समझकर ही साइन करने की बात कहेगी। रजनी मामला बिगड़ते देख बात काटेगी और फिर वहां से चली जाएगी।

जलन में पागल हुई जा रही माही कोठारी मेंशन में गौतम एक बार फिर पराग से रजनी वाली बात उगलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा। उधर राही और प्रेम को रोमांस करते देखकर माही के सीने पर सांप लोटने लगेंगे। वो जाकर गौतम पर भड़क जाएगी, उसके कागज उठाकर फेंक देगी और बताएगी कि कैसे प्रेम-राही को रोमांस करते देख उसे जलन होती है। गौतम को गुस्सा तो बहुत आएगा और उसका मन करेगा कि माही को जोरदार थप्पड़ जड़ दे, लेकिन यह सोचकर वो रुक जाएगा कि कहीं माही उसकी पोल ना खोल दे।

गौतम चलेगा अपनी दूसरी चाल गौतम दूसरी चाल चलेगा और खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारने लगेगा। वो कहेगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो कहेगा कि एक अच्छा दामाद और पति बनने के चक्कर में वो पागल हुआ जा रहा है। फिर वो बात बड़ी चालाकी से राही और प्रेम की तरफ घुमाते हुए कहेगा कि वो दोनों तो लूजर्स हैं। हो सकता है कि प्रेम राही से प्यार करता भी हो, लेकिन राही तो...। यह कहकर वो रुक जाएगा और माही के अंदर की नफरत उसे बार-बार यह पूछने पर मजबूर करेगी कि गौतम क्या बोलते-बोलते रुक गया।