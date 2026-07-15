तो इस वजह से 'अनुपमा' का साथ दे रही माही? दिमाग में चल रहा तोषू से भी शातिर प्लान
Anupamaa 15 July 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में दर्शकों को दमदार ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। शो में माही की तरफ से एक नया खुलासा देखने को मिलेगा।
Anupamaa 15 July 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड की शुरुआत एक खूबसूरत नजारे से होगी। दिग्विजय और अनुपमा जब कैफे लौटेंगे, तो देखेंगे कि बंकू बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ सब कुछ संभाल रहा होगा। वह बापूजी और अंश को अच्छी तरह समझाएगा कि अनुपमा के पीछे उन्हें यह कैफे किस तरह चलाना है। वह एक बोर्ड पर सभी जरूरी चीजें लिख देगा, ताकि किसी से कुछ भी मिस ना हो। बापूजी और अंश भी अपनी डेडिकेशन जाहिर करेंगे। यह सब देखकर अनुपमा की आंखें भर आएंगी। तभी बापूजी उन दोनों को देख लेंगे और अनुपमा से मजाकिया लहजे में कहेंगे कि यह आंखें नम करने का नहीं बल्कि जंग की तैयारी का वक्त है।
कॉम्पटिशन में प्रेम का साथ देगी ख्याति
यह सब चल ही रहा होगा कि अचानक ख्याति वहां पहुंच जाएगी। ख्याति को अचानक अपने कैफे में देखकर अनुपमा घबरा जाएगी और उससे पूछेगी कि सब ठीक तो है? ख्याति उससे अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर करेगी और समझाएगी कि कैसे प्रेम चाहता है कि वह उसकी टीम में आ जाए, लेकिन वह उसके खिलाफ नहीं लड़ना चाह रही है। ख्याति बताएगी कि प्रेम ने इस हेल्दी कॉम्पटिशन को जंग का मैदान बना दिया है। अनुपमा तब ख्याति को बहुत प्यार से समझाएगी कि हर बच्चे को उसकी मां की जरूरत होती है और प्रेम को इस कॉम्पटिशन में उसकी जरूरत है। वह कहेगी कि उसे बेफिक्र होकर कॉम्पटिशन में प्रेम का साथ देना चाहिए।
पैसों के लिए अनु का साथ दे रही माही
जब ख्याति रिश्ते खराब होने की फिक्र जाहिर करेगी तो अनुपमा समझाएगी कि उसके और ख्याति के बीच कुछ नहीं बिगडे़गा। अनुपमा यह भी कहेगी कि प्रेम की नफरत भी उसी तरह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, जैसे उसका प्यार बहुत दिन तक नहीं टिक पाया। रात को किंजल, माही, ईशानी, प्रेरणा कॉम्पटिशन की तैयारी में लगे होंगे। किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि हर किसी के लिए इस कॉम्पटिशन के अपने मायने हैं। माही जहां जीत के बाद प्राइज मनी का एक छोटा हिस्सा पाने की उम्मीद में जीतना चाहती है, तो प्रेरणा, किंजल और ईशानी सचमुच अनु मां की मदद करना चाहती हैं। अंश प्रेरणा की और बंकू ईशानी की मदद करेगा।
कॉम्पटिशन से पहले मां से मिलेगी राही
कॉम्पटिशन से पहले अनुपमा किसी तरह मौका पाकर अपनी बेटी राही से मिलेगी और उसे जीत का आशीर्वाद देगी। अनुपमा कहेगी कि मैं चाहती हूं कि तू ही जीते, अब राही को भी समझ में आने लगा है कि भले ही श्रुति उसकी मां होने का ढोल बजाती है, लेकिन असल मायने में अनुपमा ही उसकी असली शुभचिंतक है। राही अपनी मां को गले लगा लेगी और इसके बाद दोनों जब फोटोशूट के लिए जाएंगे तो प्रेम एक बार फिर जीत का राग अलापेगा और कहेगा कि उसे अपनी जीत से ज्यादा अनुपमा की हार चाहिए। दिग्विजय उसकी इस वाहियात बात का कोई जवाब नहीं देगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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