Anupamaa 15 Jan: अंश को जूतों से मारेगा पराग, बीच में आएगी अनुपमा, करेगी वादा

संक्षेप:

Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज (15 जनवरी 2026) के एपिसोड में अनुपमा, पराग से वादा करेगी। वह पराग को रोकने और अंश को बचाने के लिए आगे आएगी।

Jan 15, 2026 11:59 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 15 January 2026 Episode Written Update: ‘अनुपमा’ के आज (15 जनवरी) के एपिसोड में कोठारी और शाह परिवार मिलकर मकर संक्रांति मनाते हैं। वहीं अंश और बा, प्रार्थना के साथ रहकर उसका ध्यान रखते हैं। प्रार्थना, अंश को डांस करने भेज देती है। कुछ देर बाद बा भी डांस करने चली जाती हैं। इस दौरान प्रार्थना की नजर दो बच्चों पर पड़ती है। वे पतंग के लिए लड़ रहे होते हैं। प्रार्थना उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाती है। उसका पैर मांझे में फंस जाता है और वो गिर जाती है।

पराग का गुस्सा

सब लोग प्रार्थना को शाह हाउस लेकर जाते हैं। डॉक्टर, प्रार्थना को इंजेक्शन देती हैं और सबको बताती हैं कि प्रार्थना खतरे से बाहर है। डॉक्टर के जाने के बाद पराग कोठारी का गुस्सा सातवे आसमान पर पहुंच जाता है। पराग अपने जूते से अंश को मारने लगता है। अनुपमा, पराग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग नहीं रुकता है। पराग फ्लावर वास उठाकर अंश को मारने दौड़ता है। अनुपमा अपनी पूरी ताकत लगाकर पराग को रोकती है।

अनुपमा

अनुपमा का वादा

अनुपमा की बातें सुनने के बाद पराग रुक तो जाता है, लेकिन अनुपमा से एक वादा भी लेता है। पराग, अनुपमा से कहता है कि अगर आपको इतनी फिक्र है प्रार्थना की तो यहां रुककर उसका ध्यान क्यों नहीं रखती हैं। अनुपमा, पराग से वादा करती है कि तब तक डॉक्टर ये नहीं कहता कि प्रार्थना अब पूरी तरह ठीक है। उसका बेड रेस्ट खत्म हो गया है तब तक मैं यहीं रुककर उसका ध्यान रखूंगी।

पराग का फैसला

पराग का गुस्सा शांत हो जाता है। पराग, प्रार्थना से मिलने जाता है। प्रार्थना बेहोशी की हालत में भी अंश का ही नाम लेती है। ऐसे में पराग बाहर आकर अनुपमा से कहता है, ‘आपने मुझसे मेरी बेटी को ताे छीन लिया, लेकिन बच्चा हाेने के बाद मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा और मैं ये पूछ नहीं रहा हूं बता रहा हूं।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
