अनुपमा के बारे में पराग देगा रजनी को यह चेतावनी, गौतम के आगे खुली राही-दिवाकर की लव स्टोरी

संक्षेप: Anupamaa 15 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड कई ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आने वाला है। रजनी को जब पराग कोठारी और उसका बेटा वॉर्निंग देगा, तो उसके लिए बात अहंकार पर आ जाएगी।

Anupamaa 15 December 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल में सोमवार को आप देखेंगे कि रजनी का बेटा लगातार अपनी मां की बात मानते हुए चॉल में भला बनने की भरसक कोशिश कर रहा होगा। अनुपमा को भी उस पर यकीन होने लगेगा और सोचने लगेगी कि क्या उसे भारती के रिश्ते के लिए रजनी से बात करनी चाहिए? अगर ऐसा हो गया तो कम से कम उसकी एक समधन तो अच्छी होगी। लेकिन उधर खेल कुछ और ही चल रहा है। रजनी की पराग के साथ डील हो चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पराग देगा रजनी को यह चेतावनी रजनी जब पूरी बात पराग को बताएगी कि उसने क्यों उसे बुलाया था, तो इस पर पराग उसे चेतावनी देगा और कहेगा कि आप अनुपमा की बचपन की दोस्त भले ही रही हों, लेकिन अगर आप उन्हें इतना हल्के में ले रही हैं तो आप उन्हें अभी जानती नहीं हैं। रजनी के पास जब उसके बेटे का कॉल आएगा तो वह सोच में पड़ जाएगी। वरुण कहेगा कि मां अनुपमा के रहते इस चॉल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सबकी चहेगी हैं और भलाई के चक्कर में कुछ भी करने तो तैयार करती हैं।

रजनी के लिए ईगो पर आ गई है बात रजनी तब कहेगी कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो अब उंगली टेड़ी करने का वक्त आ गया है। लेकिन आखिर रजनी क्या करने वाली है? इस सवाल का जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा। वरुण और पराग दोनों को लगने लगा है कि रजनी शायद यह काम नहीं करवा पाएगी। अपने आप को प्रूव करने के लिए अब वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है।