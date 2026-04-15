Anupamaa 15 April: अनुपमा और प्रेम में किसे चुनेगी राही? पति ने गुस्से में रख दी यह अजीब शर्त
Anupamaa 15 April 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। आज के एपिसोड में हमें कई दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।
टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि सावी के कैफे में अनुपमा की नई पारी शुरू होने वाली है। अनुपमा बड़े प्यार से कैफे का मेन्यू लिखेगी, लेकिन अंदर का हाल देखते ही उसके होश उड़ जाएंगे। बाहर से सुंदर दिखने वाले इस कैफे का फर्नीचर अंदर टूट चुका होगा और इस बात का अहसास उसे तब होगा जब बंकु सोफा पर से गिर पड़ेगा। अनुपमा कहेगी कि इस कैफे के फर्नीचर को आज ही बदलना होगा और यह बात दिग्विजय सुन लेगा। वह दिग्विजय भड़क जाएगा और साफ कहेगा कि कुछ भी नहीं बदला जाएगा। दिग्विजय कहेगा कि अगर अनुपमा ऐसे ही काम कर सकती है तो ठीक, वरना वह जा सकती है। दरअसल रेस्त्रां की हर चीज सावी की याद से जुड़ी है, इसलिए दिग्विजय नहीं चाहता कि कुछ भी बदला जाए।
तोषू देगा अपने ही परिवार को धोखा
उधर शाह परिवार और कपाड़िया हाउस के बीच एक्शन बढ़ने वाला है। माही और अंश मिलकर गौतम के खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं ताकि वसुंधरा उसे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन उनकी यह बातचीत पारितोष सुन लेगा। तोषू हमेशा की तरह अपने फायदे की सोचेगा और प्लान बनाएगा कि वह जाकर अगर यह जानकारी गौतम को दे दे, तो उसे बदले में बहुत पैसे मिलेंगे। गौतम को जब यह सब पता चलेगा, तो वह गुस्से से बौखला जाएगा। गौतम अपनी चाल चलने की सोचेगा और वसुंधरा के कान भर देगा। वह वसुंधरा से कहेगा कि माही अपना अलग ब्रांड शुरू करके कंपनी को धोखा दे रही है। गुस्से में वसुंधरा माही को ही कंपनी से निकालने का आदेश सुना देगी।
बुढ़ापे में बा-बापूजी को करनी पड़ेगी नौकरी
शाह निवास में खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा, लिहाजा बा-बापूजी नौकरी करने का फैसला करेंगे। उन्हें यह देखकर हैरानी होगी कि घर में पैसों की किल्लत है और पाखी जमकर शॉपिंग कर रही है। इस सबके बीच अनुपमा कैफे को खड़ा करने के लिए अपना लॉकेट गिरवी रख देगी। वह जौहरी से कहेगी कि वह इसे जल्द ही वापस ले लेगी। इसी दौरान एक बुजुर्ग कपल अनुपमा को कैफे के प्रमोशन का आइडिया देगा। पैसों की कमी के बावजूद अनुपमा हार नहीं मानेगी और कैफे के पुराने फर्नीचर को नया रूप देने की कोशिश करेगी।
पति और मां में किसे चुनेगी रही?
अपनी नाकामयाबी से परेशान होकर प्रेम खुद को लूजर समझ रहा होगा, लेकिन राही उसे हिम्मत देगी। हालांकि प्रेम के मन में अनुपमा के लिए नफरत कम नहीं हुई है। वह राही से कहेगा कि अनुपमा ने कभी उसकी कद्र नहीं की और वह उसे पूरी तरह भूलना चाहता है। प्रेम अपनी पत्नी राही के सामने एक शर्त रखेगा कि अगर उसे प्रेम का साथ चाहिए, तो उसे अनुपमा से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा। प्रेम की यह बात सुनकर राही सन्न रह जाएगी। क्या राही अपनी मां और प्रेम के बीच किसी एक को चुन पाएगी? देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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