Anupamaa 14 Jan: अनुपमा और पराग कोठारी की होगी टक्कर, याद करेगा पिछले साल की शर्मनाक हार

संक्षेप: Anupamaa 14 January 2026 Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का मकर संक्रांति महाएपिसोड आज बुधवार को प्रसारित होगा। आज दर्शकों को अनुपमा और पराग की जोरदार टक्कर देखने मिलेगी।

टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड मकर संक्रांति सेलिब्रेशन के नाम रहेगा। लेकिन यह जश्न देखते ही देखते पतंगबाजी के मुकाबले से एक महायुद्ध में बदल जाएगा। होगा यह कि राही और प्रेम रोमांटिक अंदाज में इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। राजा और परी भी एक दूसरे के साथ खुशियों भरे पल बिता रहे होंगे। ईशानी मायूस होगी क्योंकि वो अकेली पड़ जाएगी। दरअसल उसकी मां पाखी तो अपने आशिक दिवाकर के साथ फोन पर लगी होगी और वह अपनी बेटी की तरफ ध्यान ही नहीं देगी।

तोषू के चेहरे पर यूं खुशी लाएगी अनु ऐसे में किंजल आकर सिचुएशन संभालेगी और ईशानी के साथ वक्त बिताएगी। उधर अनुपमा जब अपने बेटे तोषू को परेशान देखेगी तो उसे समझाएगी कि पतंग पर अपनी कंपनी का नाम लिखने का उसका आइडिया अच्छा था, लेकिन आसमान में उड़ती पतंग पर उसकी कंपनी का नाम कौन देख पाएगा? तोषू का मुंह लटक जाएगा, जिसके बाद अनुपमा स्टॉल पर मौजूद सभी पतंगों पर तोषू की कंपनी का नाम लिखवा देगी और उसका चेहरा खिल उठेगा। खुशियों भरा माहौल होगा तभी अचानक एक ट्विस्ट आएगा।

कोठारी बनाव शाह परिवार की जंग अचानक पीछे की तरफ मुड़ी अनुपमा की टक्कर वसुंधरा कोठारी से हो जाएगी। वसुंधरा कोठारी, गौतम गांधी, माही, मीता, अनिल और पूरे कोठारी परिवार को वहां देखकर शाह परिवार सन्न रह जाएगा। पता चलेगा कि सोसायटी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ यहां बुलाया गया है, यही वजह है कि वो यहां आए हैं। अनुपमा सिचुएशन को डायल्यूट करने की कोशिश करेगी और साथ में त्योहार मनाने का प्रस्ताव रखेगी। लेकिन पराग कोठारी तो भिड़ने के मूड में होगा।