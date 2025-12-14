Anupamaa 14 Dec: अनुपमा को मिलेगा यह बड़ा मौका, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे पराग और रजनी

संक्षेप: Anupamaa 14 December 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का 14 दिसंबर 2025 का फुल एपिसोड रिटेन अपडेट। जानिए रविवार के एपिसोड में आने वाले हैं कौन-कौन से ट्विस्ट।

Anupamaa 14 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में रविवार को आप देखेंगे कि एक रिपोर्टर अनुपमा का इंटरव्यू लेने की बात कहेगी। अनुपमा यह इंटरव्यू देना नहीं चाह रही होगी, लेकिन भारती के समझाने पर वो मान जाएगी। भारती समझाएगी कि जब कोई सूट-बूट वाली कामयाब औरत इंटरव्यू देती है तो आम औरतों को यही लगती है कि यह तो इंग्लिश मीडियम टाइप है, लेकिन जब आप साड़ी में इंटरव्यू देंगी तो आम औरतों को लगेगा कि आप उनमें से एक हैं और वो भी आपकी तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकती हैं।

मीडिया को इंटरव्यू देंगे पाखी और तोषू इधर अनुपमा के पास मीडिया वाले पहुंचे होंगे और उधर शाह निवास में भी परी और ईशानी को अचानक मिली कामयाबी को देखते हुए मीडिया वाले तोषू-पाखी का इंटरव्यू लेने पहुंच जाएंगे। तोषू और पाखी काला चश्मा लगाए और मेकअप किए घर में घूम रहे होंगे जब बापूजी, लीला और किंजल उनका मजाक बनाएंगे। बात करने पर पता चलेगा मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि अब वो सेलेब्रिटी पेरेंट्स बन चुके हैं। मीडिया के साथ बातचीत में पाखी-तोषू अपनी बेटियों की कामयाबी का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे।

कैमरा पर मां के बारे में बोलेंगे यह झूठ जब मीडिया पूछेगा कि सुना है अनुपमा जी ने उन्हें स्टार बनाया, तो दोनों कहेंगे कि वो उनकी दादी हैं, उन्होंने खाली दही-शक्कर खिलाने और बलाएं लेने का काम किया है। असली स्ट्रगल उन दोनों ने किया है, सीने पर पत्थर रखकर अपनी बेटियों को दूर भेजा और उन्हें इस कदर ट्रेंड किया कि वो आज उस मुकाम पर हैं। उलटा तोषू-पाखी मीडिया के सामने अपनी मां को बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। अनुपमा उधर रजनी से बात कर रही होगी और उसे बताएगी कि उसकी बेटी का ससुराल कैसा है और वहां चीजें किस तरह होती हैं।