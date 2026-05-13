Anupamaa 13 May: फिर मुंह की खाएगा गौतम गांधी, सबके आगे मांगनी पड़ेगी श्रुति से माफी
Anupamaa 13 May 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल की कहानी में गौतम गांधी को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। वसुंधरा कोठारी के कहने पर उसे सबके सामने श्रुति से माफी मांगनी पड़ेगी।
Anupamaa 13 May 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि रात को अनु को नींद नहीं आ रही होगी। उसे एक अजीब सी बेचैनी सता रही होगी। वो दिग्विजय और अनुज के बारे में सोचने लगेगी। उसे अपने कैफे की याद आएगी और वह कैफे की तरफ निकल पड़ेगी। इधर बापूजी को भी तबीयत ठीक नहीं लग रही होगी, लिहाजा वो भी टहलने निकल जाएंगे। अनुपमा कैफे के अंदर जाकर महसूस करेगी कि कुछ गड़बड़ है। बापूजी भी कैफे का दरवाजा खुला देखकर अंदर चले जाएंगे। अनुपमा और बापूजी को यह समझते वक्त नहीं लगेगा कि कोई कैफे में घुस आया है और गैस का पाइप काटकर चला गया है।
गौतम की खुशियों पर फिरेगा पानी
अनुपमा को यह सोचकर हैरानी होगी कि जब दरवाजा बंद था को चोर अंदर घुसा कैसे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गौतम का गुंडा दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाएगा। गैस की लीकेज और ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से अनुपमा और बापूजी बेहोश हो जाएंगे। दोनों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उधर गौतम यह सोचकर खुश होगा कि उसका काम हो गया है। वह कहेगा कि वसुंधरा अनुपमा के पर कुतरना चाहती थी, लेकिन अब वो इन्हें जला ही देगा। इधर दिग्विजय सही समय पर पहुंचकर अनुपमा और बापूजी को बचा लेगा। इधर बापूजी और अनुपमा की जान बाल-बाल बची होगी और उधर तोषू अपनी बहन पाखी से हॉस्पिटल के बिल को लेकर बात कर रहा होगा।
कोठारी निवास पहुंचेगी खबर और...
खबर जब कोठारी मेंशन पहुंचेगी तो प्रेम परेशान होगा। प्रेम कहेगा कि पाइप किसी ने जान बूझकर काटा है। इस पर गौतम बात श्रुति की तरफ घुमा देगा। राही कहेगी कि गौतम भी ऐसा कर सकता है। श्रुति अपना बचाव करते हुए कहेगी कि वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, जिससे राही को तकलीफ पहुंचे। वसुंधरा भी गौतम से कहेगी कि वह श्रुति से माफी मांगे। क्योंकि वसुंधरा कोठारी भविष्य में श्रुति को अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। लीला भी दिग्विजय को धन्यवाद देगी और कहेगी कि जब उसके अपने बच्चे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, तब दिग्विजय ने उनके पति को बचा लिया।
कैफे की ओपनिंग में पहुंचेंगे राही-प्रेम
दिग्विजय तब लीला से कहेगा कि उसने कुछ भी नहीं किया। वह बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। बात आई-गई होती है तो अंश सबको काम करने के लिए कहेगा, क्योंकि कैफे जल्द ही खुलने वाला है। दिग्विजय कैफे की ओपनिंग में प्रेम और राही को भी इनवाइट करेगा। राही कहेगी कि वह बस हंसमुख के लिए आई है, उसका कैफे से कोई लेना देना नहीं है। वह दिग्विजय और अनुपमा को नए कैफे के लिए शुभकामनाएं देती है। लीला सबको कैफे की तैयारी करने का आदेश देगी। वह पाखी और परितोष को भी आदेश देती है। उधर परेश ने अनुपमा से घर खाली करने को कहा है। अनपमा के लिए चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं।
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