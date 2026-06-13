Anupamaa 13 June: अनुपमा करेगी लीला की बोलती बंद! अंश-ईशानी की शादी पर होगी महाभारत
Anupamaa 13 June 2026: अनुपमा सीरियल का शनिवार का एपिसोड धमाकेदार एक्शन लेकर आने वाला है। आज के एपिसोड में आपको अंश और ईशानी की शादी को लेकर अनुपमा की लीला और पाखी के साथ जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी।
Anupamaa 13 June 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत लीला के तमाशा करने से शुरू होगी। वह प्रेरणा और अंश की शादी के सख्त खिलाफ होगी, वह अजीब लॉजिक देगी। कभी कहेगी कि प्रेरणा की शादी अंश से नहीं हो सकती क्योंकि वो आधी कोठारी बन चुकी है, तो कभी कहेगी कि वह रजनी की बेटी है। अनुपमा लीला समेत तोषू और पाखी के भी हर तर्क का जवाब देगी। कुछ वक्त के बाद जब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रह जाएगा, तब लीला कहेगी कि अंश के लिए लड़की चुनने का हक उसका है।
अनुपमा करेगी लीला की बोलती बंद!
इस पर अंश कहेगा कि डॉली के बाद अनुपमा, समर, पारितोष, पाखी या इनमें से किसकी शादी का फैसला उन्होंने लिया था? अनुपमा इस पर लीला से कहेगी कि वो दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद करे और उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दे। वह कहेगी कि अगर उन्हें वाकई दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करने का इतना ही शौक है, तो फिर आज तक उन्होंने तोषू और पाखी को क्यों नहीं सुधारा? लीला के पास कोई जवाब नहीं होगा। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि झगड़े के बीच बल्ब भी फूट जाएगा। इस पर भी तोषू इल्जाम अनुपमा पर डाल देगा। झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। कभी बंकू और कभी ईशानी की भी पिटाई होगी। क्यों? आगे जानेंगे।
प्रेम को हो रहा है गलती का अहसास?
उधर कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी को इस बात की भनक तक नहीं है कि राही और प्रेम के बीच चीजें ठीक नहीं हैं। जब राही प्रेम से पूछेगी कि वह इतने ध्यान से क्या पढ़ रहा है, तो वह जवाब देगा कि वह कॉम्पटिशन के नियम व शर्तें पढ़ रहा है। वसुंधरा इस बीच राही से पूछती है कि क्या अनुपमा का रेस्त्रां कॉम्पटिशन के लिए नहीं चुना गया? राही जब पूछेगी कि यह बात उसे कैसे पता? तो वसुंधरा जवाब देगी कि अगर ऐसा हुआ होता तो अनुपमा इस खुशी को सेलिब्रेट कर चुकी होती। श्रुति कहेगी कि ऐसा लगता है अनुपमा की एप्लिकेशन रिजेक्ट हो गई है।
ईशानी की शादी को लेकर होगी महाभारत
घमंड में चूर श्रुति कहेगी कि ऐसे कॉम्पटिशन आसान नहीं होते हैं। इस पर प्रेम चिढ़ जाएगा और कहेगा कि सुबह-सुबह अनुपमा के बारे में बात करना बंद करें। प्रेम को ये बातें इसलिए और भी ज्यादा चुभ रही हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसने कॉम्पटिशन के लिए जमा किया गया अनुपमा का फॉर्म चोरी और बदनीयति से जला दिया है। उधर शाह निवास में प्रेम और अंश की शादी को लेकर हो रहे तमाशे में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब ईशानी बीच में बोल पड़ेगी और बात खुलेगी कि ईशानी को बंकू से प्यार है। वह उससे शादी करना चाहती है। यह सुनते ही ईशानी की लालची मां पाखी बौखला जाएगी और जबरदस्त घमासान होगा। सीरियल की कहानी में आगे और क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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