Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Anupamaa 13 June: अनुपमा करेगी लीला की बोलती बंद! अंश-ईशानी की शादी पर होगी महाभारत

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Anupamaa 13 June 2026: अनुपमा सीरियल का शनिवार का एपिसोड धमाकेदार एक्शन लेकर आने वाला है। आज के एपिसोड में आपको अंश और ईशानी की शादी को लेकर अनुपमा की लीला और पाखी के साथ जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी।

Anupamaa 13 June: अनुपमा करेगी लीला की बोलती बंद! अंश-ईशानी की शादी पर होगी महाभारत

Anupamaa 13 June 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत लीला के तमाशा करने से शुरू होगी। वह प्रेरणा और अंश की शादी के सख्त खिलाफ होगी, वह अजीब लॉजिक देगी। कभी कहेगी कि प्रेरणा की शादी अंश से नहीं हो सकती क्योंकि वो आधी कोठारी बन चुकी है, तो कभी कहेगी कि वह रजनी की बेटी है। अनुपमा लीला समेत तोषू और पाखी के भी हर तर्क का जवाब देगी। कुछ वक्त के बाद जब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रह जाएगा, तब लीला कहेगी कि अंश के लिए लड़की चुनने का हक उसका है।

अनुपमा करेगी लीला की बोलती बंद!

इस पर अंश कहेगा कि डॉली के बाद अनुपमा, समर, पारितोष, पाखी या इनमें से किसकी शादी का फैसला उन्होंने लिया था? अनुपमा इस पर लीला से कहेगी कि वो दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद करे और उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दे। वह कहेगी कि अगर उन्हें वाकई दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करने का इतना ही शौक है, तो फिर आज तक उन्होंने तोषू और पाखी को क्यों नहीं सुधारा? लीला के पास कोई जवाब नहीं होगा। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि झगड़े के बीच बल्ब भी फूट जाएगा। इस पर भी तोषू इल्जाम अनुपमा पर डाल देगा। झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। कभी बंकू और कभी ईशानी की भी पिटाई होगी। क्यों? आगे जानेंगे।

ये भी पढ़ें:फिल्म ‘सिर्फ तुम’ में काम करने के लिए सलमान ने बोनी कपूर के आगे रखी थी ये ‘शर्त’

प्रेम को हो रहा है गलती का अहसास?

उधर कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी को इस बात की भनक तक नहीं है कि राही और प्रेम के बीच चीजें ठीक नहीं हैं। जब राही प्रेम से पूछेगी कि वह इतने ध्यान से क्या पढ़ रहा है, तो वह जवाब देगा कि वह कॉम्पटिशन के नियम व शर्तें पढ़ रहा है। वसुंधरा इस बीच राही से पूछती है कि क्या अनुपमा का रेस्त्रां कॉम्पटिशन के लिए नहीं चुना गया? राही जब पूछेगी कि यह बात उसे कैसे पता? तो वसुंधरा जवाब देगी कि अगर ऐसा हुआ होता तो अनुपमा इस खुशी को सेलिब्रेट कर चुकी होती। श्रुति कहेगी कि ऐसा लगता है अनुपमा की एप्लिकेशन रिजेक्ट हो गई है।

ये भी पढ़ें:अनुपमा में अब होगा महामुकाबला, शादी रोकने के लिए पाखी मिलाएगी वसुंधरा से हाथ

ईशानी की शादी को लेकर होगी महाभारत

घमंड में चूर श्रुति कहेगी कि ऐसे कॉम्पटिशन आसान नहीं होते हैं। इस पर प्रेम चिढ़ जाएगा और कहेगा कि सुबह-सुबह अनुपमा के बारे में बात करना बंद करें। प्रेम को ये बातें इसलिए और भी ज्यादा चुभ रही हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसने कॉम्पटिशन के लिए जमा किया गया अनुपमा का फॉर्म चोरी और बदनीयति से जला दिया है। उधर शाह निवास में प्रेम और अंश की शादी को लेकर हो रहे तमाशे में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब ईशानी बीच में बोल पड़ेगी और बात खुलेगी कि ईशानी को बंकू से प्यार है। वह उससे शादी करना चाहती है। यह सुनते ही ईशानी की लालची मां पाखी बौखला जाएगी और जबरदस्त घमासान होगा। सीरियल की कहानी में आगे और क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:VFX नहीं मेकर्स ने लगाया गजब का दिमाग, 1957 में मेकर्स ने यूं शूट हुए थे ये सीन
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।