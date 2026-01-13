Anupamaa 13 Jan: पराग कोठारी का हर पैंतरा होगा नाकाम, अनिल कोठारी चलेगा गेम चेंजर मूव

संक्षेप: Anupamaa 13 January 2026: अनुपमा और कोठारियों के बीच जबरदस्त टक्कर के बावजूद अनुपमा को उस वक्त बैकफुट पर आना पड़ेगा जब मीता और वसुंधरा प्रार्थना को उसके ही ससुराल वालों के खिलाफ भड़काने लगेंगे, लेकिन तब अनिल फॉर्म में आएगा।

Anupamaa 13 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल का मंगलवार का एपिसोड अनुपमा के कोठारियों के साथ टकराव के नाम रहेगा। पराग कोठारी अपनी बेटी प्रार्थना से माफी मांगेगा और बड़े प्यार से उसे मनाने-समझाने की कोशिश करेगा। अनुपमा उसकी चालाकी समझ जाएगी और फौरन बीच में आते हुए कहेगी कि वह उस पर इमोशनल प्रेशर बनाने की कोशिश ना करे। अनुपमा कई बार पराग की कोशिशें नाकाम करेगी, जिसके बाद वह कहेगा कि उसने कभी अनुपमा की बात के बीच में नहीं बोला तो वह क्यों बोल रही है।

पराग कोठारी का हर पैंतरा होगा नाकाम पराग कोठारी अपना पलड़ा हल्का पड़ता देख अंश को बहस में घसीटेगा और कहेगा कि उसे खुद को साबित करने का मौका दिया गया था, लेकिन वह खुद को प्रूव नहीं कर सका। पराग सवाल उठाते हुए कहता है कि अंश में एक अच्छा पिता बनने की क्षमता ही नहीं है, इस बात का गौतम फौरन सपोर्ट करेगा और तब अनुपमा उन्हें तंजिया लहजे में जवाब देती है कि क्या वो दोनों अचानक से भविष्यवक्ता बन गए हैं? अनुपमा के तंज सुनकर पराग और गौतम और भी ज्यादा चिढ़ जाएंगे और भड़क उठेंगे।

प्रार्थना दिखाएगी सच बोलने का जिगर बात बिगड़ती देख राही और प्रेम बीच में आएंगे और अनुपमा-पराग से भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देंगे। पराग एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलेगा और चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए प्रार्थना से कहेगा कि वह डिलीवरी तक कोठारी मेंशन में रुक जाए और उसके बाद वो आराम से तय कर सकते हैं कि उसे क्या करना है। प्रार्थना सच बोलने का जिगरा दिखाएगी और कहेगी कि वह इस घर में सिर्फ ख्याति की वजह से रुकेगी। पराग इसे अपमान के तौर पर लेगा और राही पर दिखावा करने और हमेशा ऐसा जताने का आरोप लगाएगा, जैसे कि वो सब पर अहसान कर रही हो।