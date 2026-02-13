Anupamaa 13 Feb: गौतम पर हाथ उठाएगा प्रेम, अनुपमा को नया रास्ता दिखाएगी राही
Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में प्रेरण की वजह से गौतम और माही को प्रेम पर शक होगा। गौतम ऐसी-ऐसी बातें बोलेगा कि प्रेम हाथ उठाने पर मजबूर हो जाएगा।
Anupamaa 13 February Written Update: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ की शुरुआत कृति और कपिल से होती है। अनुपमा, कृति को उकसाने की कोशिश करती है। अनुपमा, कृति को विश्वास दिलाती है कि पूरा परिवार उसके साथ है। कृति के भाव बढ़ जाते हैं। कृति कमरे में जाती है और कपिल के सामने इतराने लगती है। वह कपिल के सामने हर एक बार कबूल करती है। इतना ही नहीं, वह कपिल को फंसाने के लिए अपने आपको चोट भी पहुंचाती है। अनुपमा की बात मानकर कपिल से सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है।
अनु की रसोई शुरू करेगी अनुपमा?
अनुपमा ये सोच-सोचकर खुश होती है कि अब कपिल को न्याय मिल जाएगा। वह यूट्यूब से वीडियो देखकर राही और अंश के लिए कुछ हेल्दी बनाने की कोशिश करती है। इसी बीच राही किचन में आती है और अनुपमा को दोबारा अनु की रसोई शुरू करने की सलाह देती है। अनुपमा तब तो राही की बातों को हंसी-हंसी में टाल देती है। हालांकि, बाद में इस बारे में सोचती जरूर है।
प्रेम को गुस्सा दिलाएगा गौतम
इसी बीच प्रेम और प्रेरणा अहमदाबाद पहुंचते हैं। कोठारी हाउस पहुंचने के बाद प्रेरणा, प्रेम से माफी मांगती है। उसके सामने गिड़गिड़ाती है। गौतम और माही, प्रेरणा को माफी मांगते देख लेते हैं। वे प्रेम और प्रेरणा से सवाल पूछते हैं। गौतम, प्रेम पर राही को धोखा देना का इल्जाम लगाता है। वह अपनी सारी हदें पार कर देता है। ऐसे में प्रेम, गौतम को मारने दौड़ता है। हालांकि तभी अनुपमा आ जाती है।
अनुपमा को नहीं मिलेगा जवाब
अनुपमा, प्रेम और गौतम से सवाल पूछती है। न गौतम, अनुपमा के सवाल का जवाब देता है और न प्रेम। प्रेरणा भी अनुपमा के सवाल का जवाब देने से बचती है।
