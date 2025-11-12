Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 12 November 2025 Written Update Gautam to Show true color on wedding night
Anupamaa 12 Nov: सुहागरात पर असली रंग दिखाएगा गौतम, जाल में फंसकर माही करेगी यह काम

संक्षेप: Anupamaa 12 November 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में बुधवार को प्रेम का झूठ सबके सामने आ जाएगा और कई नए ट्विस्ट देखने मिलेंगे।

Wed, 12 Nov 2025 01:20 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 12 November 2025 Written Update: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा में बुधवार को परी को पैनिक अटैक आएगा और किंजल घबराने लगेगी। अनुपमा उसे समझाएगी कि परी को अपना गुस्सा निकाल लेने दे। अनुपमा किंजल को बताएगी कि कैसे उसकी सभी बेटियां मुश्किल में हैं। उधर कोठारी मेंशन में सुहागरात पर गौतम गांधी अपना असली रंग दिखाएगा और माही के ऊपर दूसरा जाल फेंकेगा। वो बहुत भोला बनकर ऐसा जताएगा कि उसे परिवार की बहुत फिक्र है लेकिन कुछ कारणों से बहुत लाचार है। माही गौतम के जाल में फंस जाएगी और पोजिशन बढ़ाने के लिए पराग से बात करने को कहेगी।

गौतम के लिए हुआ रास्ता साफ

अगली सुबह जब पराग कोठारी माही के हाथ का बनाया भोग खाकर नेग देने जा रहा होगा तो माही पूछेगी कि क्या वो जो कुछ मांगेगी उसे मिलेगा? पराग के हामी भरने पर वो गौतम गांधी को कंपनी का सीईओ बनाए जाने की बात कहेगी। वहां खडे़ सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाएगी और तब माही अपने पति के सपोर्ट में बताएगी कि क्यों वो कंपनी का सीईओ बनने के काबिल है। राही उसे तभी टोकेगी और गौतम के बारे में कुछ बताने की इजाजत मांगेगी। प्रेम समझ जाएगा कि राही क्या करने वाली है और वह उसे रोकेगा।

अब सामने आएगा प्रेम का सच

लेकिन राही किसी की नहीं सुनेगी और सबको बता देगी कि गौतम ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। प्रेम के बार-बार मना करने और गौतम के समझाने के बावजूद राही का सबके सामने यह सच बताना प्रेम को बहुत चुभ जाएगा। गौतम से जब इस घपले के बारे में सवाल किया जाएगा तो वह हिचकते हुए सब सच बता देगा कि प्रेम ने कंपनी के अकाउंट से 1 करोड़ निकालकर अग्रवाल्स को दिए थे और वो जेल चले गए हैं। राही हक्की-बक्की रह जाएगी कि बात उलटी उसके ही पति पर आ गई है और गौतम शैतानी मुस्कान देगा।

शाह निवास में मचेगा हड़कंप

उधर शाह निवास में उस वक्त हड़कंप मच जाएगा जब ईशानी सबको बताएगी कि परी अपने कमरे में नहीं है और तोषू भी गायब है। ईशानी कहेगी कि तोषू और परी कोठारी मेंशन चले गए हैं। यह सुनकर सभी परेशान हो जाएंगे। किंजल विनती करेगी कि तोषू उसकी बात नहीं सुनेगा इसलिए अनुपमा कोठारी मेंशन पहुंचकर सिचुएशन संभाले। अनुपमा घर से निकल जाएगी और उधर शाह निवास में यही चर्चा चल रही होगी कि किस तरह दोबारा सिचुएशन को मैनेज किया जाए। इसी बीच किंजल की किसी से फोन पर बात होगी और वह बुरी तरह घबरा जाएगी। आखिर क्या हुआ है? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

