Anupamaa 12 Nov: सुहागरात पर असली रंग दिखाएगा गौतम, जाल में फंसकर माही करेगी यह काम

संक्षेप: Anupamaa 12 November 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में बुधवार को प्रेम का झूठ सबके सामने आ जाएगा और कई नए ट्विस्ट देखने मिलेंगे।

Anupamaa 12 November 2025 Written Update: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा में बुधवार को परी को पैनिक अटैक आएगा और किंजल घबराने लगेगी। अनुपमा उसे समझाएगी कि परी को अपना गुस्सा निकाल लेने दे। अनुपमा किंजल को बताएगी कि कैसे उसकी सभी बेटियां मुश्किल में हैं। उधर कोठारी मेंशन में सुहागरात पर गौतम गांधी अपना असली रंग दिखाएगा और माही के ऊपर दूसरा जाल फेंकेगा। वो बहुत भोला बनकर ऐसा जताएगा कि उसे परिवार की बहुत फिक्र है लेकिन कुछ कारणों से बहुत लाचार है। माही गौतम के जाल में फंस जाएगी और पोजिशन बढ़ाने के लिए पराग से बात करने को कहेगी।

गौतम के लिए हुआ रास्ता साफ अगली सुबह जब पराग कोठारी माही के हाथ का बनाया भोग खाकर नेग देने जा रहा होगा तो माही पूछेगी कि क्या वो जो कुछ मांगेगी उसे मिलेगा? पराग के हामी भरने पर वो गौतम गांधी को कंपनी का सीईओ बनाए जाने की बात कहेगी। वहां खडे़ सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाएगी और तब माही अपने पति के सपोर्ट में बताएगी कि क्यों वो कंपनी का सीईओ बनने के काबिल है। राही उसे तभी टोकेगी और गौतम के बारे में कुछ बताने की इजाजत मांगेगी। प्रेम समझ जाएगा कि राही क्या करने वाली है और वह उसे रोकेगा।

अब सामने आएगा प्रेम का सच लेकिन राही किसी की नहीं सुनेगी और सबको बता देगी कि गौतम ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। प्रेम के बार-बार मना करने और गौतम के समझाने के बावजूद राही का सबके सामने यह सच बताना प्रेम को बहुत चुभ जाएगा। गौतम से जब इस घपले के बारे में सवाल किया जाएगा तो वह हिचकते हुए सब सच बता देगा कि प्रेम ने कंपनी के अकाउंट से 1 करोड़ निकालकर अग्रवाल्स को दिए थे और वो जेल चले गए हैं। राही हक्की-बक्की रह जाएगी कि बात उलटी उसके ही पति पर आ गई है और गौतम शैतानी मुस्कान देगा।