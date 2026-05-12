Anupamaa 12 May: माही को घर से बाहर फेंकेगा तोषू, ईशानी-बंकू आ रहे एक-दूजे के करीब
Anupamaa 12 May 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे कुछ धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। एक तरफ जहां तोषू को अनुपमा चप्पलों से पीटेगी, वहीं दूसरी तरफ बंकू-ईशानी की कहानी अब आगे बढ़ रही है।
Anupamaa 12 May 2026 Update: अनुपमा सीरियल का मंगलवार का एपिसोड शुरू होगा अनुपमा और बंकू की बातचीत के साथ। अनुपमा बंकू को अपनी और अपने पति अनुज कपाड़िया की लव स्टोरी सुनाती है। बंकू यह लव स्टोरी सुनकर इंप्रेस हो जाएगा और कहेगा कि काश उसे भी ऐसा ही सच्चा प्यार मिले। ये सब बातें चल ही रही होंगी कि तभी सिचुएशन में ईशानी की एंट्री होगी। वह बातचीत के दौरान पूछेगी कि क्या वह बंकू को सामान लेने के लिए अपने साथ लेकर जा सकती है। इधर जहां माहौल बहुत खुशनुमा होगा, वहीं दूसरी तरफ शाह निवास में घमासान मचा होगा।
माही को घर से निकाल बाहर करेगा तोषू
पारितोष माही को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल रहा होगा। पाखी खड़ी तमाशा देखती रहेगी और तब माही मदद के लिए किंजल को पुकारेगी। दरअसल तोषू को इस बात का गुस्सा होगा कि उसने गौतम को तलाक का नोटिस क्यों भेजा। किंजल जब सवाल करेगी तो तोषू बताएगा कि गौतम उन सबको बर्बाद कर देगा। तोषू फिर से माही को घसीटकर घर से बाहर निकालने लगता है। वह माही को धक्का मारकर चौखट की तरफ फेंक देगा और जब माही गिरने वाली होगी तभी एक तकिया उसके सिर के नीचे आ जाएगा। इसके बाद एक जोरदार चप्पल आकर तोषू को लगेगी।
पारितोष को सबक सिखाएगी अनुपमा
सिचुएशन में अनुपमा की एंट्री होगी और वह तोषू से पूछेगी- थोड़ी भी शर्म बची है या सारी गौतम गांधी को बेच आया? माही के साथ बदतमीजी करने के लिए अनुपमा अपने बेटे तोषू को जमकर लताड़ेगी। इस पर अनुपमा की खिलाफत करते हुए लीला कहेगी कि वह भी नहीं चाहती है कि माही यहां रुके। लीला कहेगी कि आखिर अनुपमा वापस लौटी ही क्यों है। उधर गौतम मौका पाकर प्रेरणा को भड़काना और उकसाना शुरू कर देगा। वह शैतानी मुस्कान के साथ कहेगा कि लाख कोशिशों के बावजूद प्रेम और राही उसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वह कहेगा कि श्रुति जल्द ही शायद प्रेरणा को निकाल फेंकेगी। गौतम की बातें सुनकर प्रेरणा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।
ईशानी-बंकू आ रहे एक-दूजे के करीब
सीरियल में थोड़ी मस्ती-मजाक भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तोषू अपनी मां की फेंकी चप्पल की तरफ देखते हुए कहेगा कि आखिर उसका निशाना इतना सटीक कैसे है? तो अनुपमा कहेगी कि उसे चप्पल मार-मारकर उसका निशाना इतना अच्छा हो गया है। गौतम इधर कोठारी मेंशन में प्रेरणा पर चांस मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वह उसे जोरदार लात मारेगी और बताएगी कि उससे दूर ही रहे। इधर ईशानी और बंकू बाजार में एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर एक दूसरे की कहानी समझेंगे। ईशानी अपने पिछले बर्ताव के लिए बंकू से माफी मांगेगी इस पर बंकू कहेगा कि उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि अनुपमा ने पहले ही ईशानी की अच्छाइयों के बारे में उसे बताया था।
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