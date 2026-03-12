Anupamaa 12 March: तोषू बना विभीषण, मोटी बा ने बदले कोठारी हाउस के नियम
Anupamaa's Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में लीप के बाद का कोठारी हाउस देखने को मिलेगा। पराग और प्रार्थना के जाने के बाद मोटी बा ने कोठारी हाउस के नियम बदल दिए हैं।
Anupamaa 12 March 2026 Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के 12 मार्च के एपिसोड में मिस्टर दिग्विजय, अनुपमा को घर से निकाल देता है। जब अनुपमा उनसे रिक्वेस्ट करती है तब वह मान जाते हैं और एक महीना का वक्त देते हैं। मंकू, अनुपमा और जया को मिस्टर दिग्विजय सूद के घर के रूल्स समझाता है।
कोठारी हाउस का माहौल
प्रार्थना के गुजर जाने के बाद पराग यूएस चला गया है। प्रार्थना और पराग के जाने के बाद कोठारी हाउस का माहौल बदल गया है। राही, प्रांशी को संभालते-संभालते अपने ऑफिस का काम करती है। प्रेम, प्रांशी के लिए दूध लेकर आता है। परी अपनी सास के साथ मिलकर बुटिक का काम संभालती है। राजा उनके लिए दोपहर का खाना तैयार करता है। वहीं अनिल सबके लिए चाय बनाता है।
मोटी बा ने कसी लगाम
कोठारी हाउस का माहौल देख मोटी बा भड़क जाती हैं। मोटी बा सबको सबक सिखाने के लिए सारे नौकरों को निकाल देती हैं। मोटी बा कहती हैं, ‘आज से घर खर्च का हिसाब हम रखेंगे। जिस किसी को भी जो कुछ भी चाहिए महीने के शुरू में हमें लिस्ट बनाकर दे दे। उसके बाद बीच में कुछ नहीं आएगा। एक बात और…चार गाड़ियों में दो गाड़ियां हम बेच रहे हैं। जिसे जहां जाना है पहले हमें बताए फिर हम बताएंगे कि कौन-सी गाड़ी किसे मिलेगी।’
अनिल की बेइज्जती
मोटी बा अपने छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगी। मोटी बा, अनिल से कहती हैं, ‘हमे फाइल दे। पहले हम फाइल चेक करेंगे उसके बाद तुम मीटिंग के लिए जाना। जब तक पराग लौटकर नहीं आता है, कारोबार का हर फैसला हम करेंगे और हर दस्तक भी हम ही करेंगे। फाइल दे और तू चाय बना।’
प्रेम और राही का रिश्ता
प्रेम और राही बात संभालते हैं। प्रेम, अनिल से कहते हैं, ‘मोटी बा समझें या न समझें हम जानते हैं कि बिजनेस को आपने ही संभाल रखा है।’ राही कहती है, ‘और आप ही तो हैं जिनसे हम हर छोटी बड़ी बात कह पाते हैं।’ अनिल दिखाने के लिए हंस देता है। राही ऑफिस जाने के लिए निकलती है। प्रेम, राही से कहता है, ‘अगर तुम्हे ऑफ मिल जाए तो ले लेना। हम गोवा चलेंगे।’ राही कहती है, ‘पता नहीं ऑफ मिलेगा भी या नहीं। मेरा भी मन है मम्मी से मिलने का।’
तोषू कहां है?
दूसरी तरफ, तोषू, गौतम के साथ काम करता है। तोषू, गौतम को अंश की हर छोटी से छोटी बात बताता है। तोषू कहता है, ‘अंश और जस्सी करीब आ रहे हैं।’ गौतम ये बात सुनकर खुश हो जाता है। वहीं अंश और जस्सी, गौतम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की प्लानिंग और गोवा जाकर अनुपमा से मिलने का मन बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।