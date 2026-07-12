Anupamaa 12 July: अनुपमा को मिलेगा बापूजी का साथ, लीला को याद दिलाएंगे वो दिवाली
Anupamaa 12 July 2026 Written Update: अनुपमा जब परिवार को अपने सपनों का घर लेने के बारे में बताएगी तो तोषू-पाखी समेत लीला भी उसके खिलाफ हो जाएगी और ताने मारेगी, तब बापूजी उसके सपोर्ट में खड़े होंगे।
Anupamaa 12 July 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि शाह निवास में राही वाले मुद्दे पर चर्चा चल रही होगी। अनुपमा इस बात से बहुत नाराज होगी कि राही ने इतनी आसानी से प्रेम को माफ कर दिया। बापूजी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह अपनी खुद की जिंदगी के तजुर्बों का उदाहरण देते हुए समझाएगी कि ऐसे में औरत को बाद में क्या कुछ सहना पड़ता है। दिग्विजय अनुपमा का साथ देगा और बाद में देर-रात उसका मूड अच्छा करने के लिए जलेबी रबड़ी लेकर आएगा। उधर कोठारी मेंशन में अपने परिवार की हालत देखकर वसुंधरा कोठारी बहुत नाराज होगी।
अनुपमा को सहने होंगे तोषू-पाखी के तंज
वसुंधरा प्रेम और राही के लिए आटे की लपसी बनाएगी। दोनों इस लपसी को खाने के बहाने एक दूसरे के करीब आएंगे। अगली सुबह अनुपमा के साथ-साथ राही और प्रेम के लिए भी काफी पॉजिटिव होगी। लेकिन फिर छिड़ेगी प्रॉपर्टी की बात। अनुपमा जब बापूजी और दिग्विजय के साथ बैठी सुबह की चाय का लुत्फ ले रही होगी, तब उसी दौरान वह अखबार में घर खरीदने का विज्ञापन देखेगी। वह बापूजी को हिचकते हुए अपने दिल की बात बताएगी और कहेगी कि वह चाहती है कि एक दरवाजा ऐसा हो जो उसके कहने पर खुले और उसके कहने पर बंद हो। पाखी-तोषू ये बातें सुन लेंगे और अपनी मां का मजाक उड़ाएंगे।
दिग्विजय देगा दोनों बदतमीजों को जवाब
तोषू कहेगा कि आप पहले एक जगह ठहरना सीख लीजिए, घर खरीदने के लिए एक जगह रुकना आना चाहिए। आप तो आज यहां हैं, कल मुंबई और परसों गोवा। पाखी कहेगी कि मम्मी घर खरीदने में और बाजार से लौकी खरीदने में फर्क होता है। लीला भी ताना मारेगी और कहेगी कि चुपचाप इसी घर में रह और संतोष से रहना सीख। पाखी जवाब देगी कि बंजारों का घर नहीं होता। दिग्विजय पाखी-तोषू को जवाब देगा कि तुम्हारी हालत उन बच्चों जैसी है जो खुद कुछ नहीं कर पाते तो क्लास में किसी को कुछ अच्छा करते देख खुश नहीं हो पाते हैं।
बापूजी याद दिलाएंगे लीला को वह दिवाली
अनुपमा भी लीला को जवाब देगी और कहेगी कि ये सब बातें कहना उन लोगों के लिए आसान होता है जो एक लाइन में तीन बार यह जताते हैं कि यह उनका घर है। आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे रही हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन औरतों को हमेशा यह सिखाया जाता है कि उनका ससुराल उनका घर है, लेकिन उन्हें कोई अपना घर बनाना नहीं सिखाता। काश मैंने राही को सिखाया होता, तो आज उसके साथ यह सब नहीं हो रहा होता। बापूजी भी अनुपमा का साथ देंगे और लीला को वह वक्त याद दिलाएंगे जब दिवाली पर उसने अपने ही पति को घर से निकाल बाहर किया था। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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