Anupamaa: अनुपमा अकेली ही याद दिलाएगी छठी का दूध, वसुंधरा-गौतम और पराग होंगे एक तरफ
Anupamaa 12 January 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में आपको हाई वोल्टेज तमाशा देखने को मिलेगा। अनुपमा की वसुंधरा, गौतम और पराग से तगड़ी बहस होगी।
Anupamaa 12 January 2026 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छिपा होगा। वसुंधरा कोठरी बातों ही बातों में अनुपमा का मजाक उड़ाएगी और उनसे अपने दिमाग की जांच करवाने को कहेगी। मोटी बा अनुपमा को मनोरोगी बताएगी और उसकी मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाएगी। अनुपमा सख्त लहजे में वसुंधरा कोठारी की दोगली सोच पर उसे लताड़ेगी और बताएगी कि कैसे उसने चुटकी में गौतम की इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया, लेकिन अपने ही बच्चों की गलतियों को सीने से लगाए बैठी है।
वसुंधरा को 5 पन्नों का भाषण सुनाएगी अनुपमा
अनुपमा बार-बार दिमागी मरीजों का मजाक उड़ाए जाने को लेकर वसुंधरा कोठारी को पांच पन्नों का भाषण सुनाएगी। एपिसोड में दिमागी मरीजों का मजाक बनाए जाने को लेकर सीख दी गई है कि कैसे उनकी समस्या बहुत गंभीर होती है लेकिन लोग उन्हें हल्के में लेते हैं। अनुपमा ख्याति का उदाहरण देते हुए कहेगी कि आर्यन की मौत के बाद पराग और ख्याति मुस्कुराना भूल गए थे। अनुपमा अंश और प्रार्थना से माफी मांगती है कि उनकी गोद भराई खराब हो जाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वसुंधरा को इस बात का मलाल तक नहीं।
बच्चे की बात को लेकर होगा तगड़ा हंगामा
सोमवार के ही एपिसोड में जब यह मुद्दा थोड़ा शांत होगा तो वसुंधरा एक नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। वह कहेगी कि होने वाली मां को तोहफे देने का वक्त आ गया है। गौतम आगे बढ़ते हुए कहेगा कि पहला तोहफा वो देगा। वो प्रार्थना की गोद में एक बॉक्स रख देगा जिसमें कुछ कागज होंगे, इन कागजों पर लिखा होगा कि प्रार्थना मां बनने के बाद बच्चा कोठारियों को सौंप देगी। इसी बात को लेकर फिर एक बार तमाशा खड़ा हो जाएगा। और सहन न कर पाने के चलते, इमोशनली टूट चुकी प्रार्थना ऐलान कर देगी कि अंश ही उसके बच्चे का एकमात्र पिता होगा।
अकेली सबको नानी याद दिला देगी अनुपमा
मामला बिगड़ने लगेगा और अनुपमा बीच में आकर मामला संभालेगी। वसुंधरा कोठारी और गौतम एक हो जाएंगे और तब अंश कमजोर पड़ने लगेगा। इस पर अनुपमा बीच में आएगी और बचाव करेगी। अपनी मां को अकेला देखकर पराग कोठारी भी वसुंधरा कोठारी की तरफ हो जाएगा और तब शुरू होगा वो मुकाबला जिसमें अनुपमा अकेली ही वसुंधरा, गौतम और पराग समेत राही से भी मुकाबला करती नजर आएगी। शो का अपकमिंग एपिसोड काफी मजेदार रहने वाला है। यह टक्कर आपको रोमांच से भर देगी, शो के अपकमिंग एपिसोड के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
