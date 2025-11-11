Anupamaa: बड़ी बहू को फटकार लगाएगी वसुंधरा, ससुराल वालों की अक्ल ठिकाने लाएगी छोटी बहू

संक्षेप: Anupamaa 11 november 2025: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि परी का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा कि उसके ससुराल वाले ना उसकी माफी सुन रहे हैं और ना ही बड़ों की इज्जत कर रहे हैं।

Anupamaa today episode written update: अनुपमा सीरियल में मंगलवार को वसुंधरा कोठारी बच्चों का तलाक करने की जिद पर अड़ी होगी और अनु उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। परी जाकर खुद राजा से पूछेगी कि कल तो वो सबसे उसके लिए लड़ रहा था, आज तलाक की बात कर रहा है, यह कोई प्रैंक है ना? लेकिन सबके होश उड़ जाएंगे जब राजा कहेगा कि यह तलाक उसकी खुद की मर्जी है। अनुपमा वसुंधरा को समझाने की लाख कोशिश करेगी लेकिन वो और पराग कोठारी इस जिद पर अड़े रहेंगे कि यह तलाक होकर रहेगा।

मीता देगी घर छोड़कर जाने की धमकी बाद में ख्याति समझाने की कोशिश करेगी लेकिन पराग कोठारी नहीं मानेगा। वो कहेगा कि परी ने उसकी मां वसुंधरा कोठारी का अपमान किया है, जो कि एक बुजुर्ग महिला हैं। अनुपमा और ख्याति का कोई तर्क काम नहीं आएगा और उधर मीता यह जिद पकड़ लेगी कि अगर परी इस घर में आई तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मीता कहेगी कि उसे परी शुरू से ही पसंद नहीं थी। ना उसमें गुण हैं ना संस्कार और ना ही लुक्स। वो कहेगी कि मैं इस तलाक के बाद अपने राजा के लिए एक स्लिम बहू लाऊंगी।

ससुराल वालों की अक्ल ठिकाने लाएगी परी उधर शाह निवास में तोषू को इस बात पर गुस्सा आएगा कि उसकी बेटी के माफी मांगने और बार-बार बड़ों के गिड़गिड़ाने के बावजूद कोठारी माफ करने को तैयार नहीं हैं। वो तलाक की जिद पर अड़े हुए हैं। तोषू कहेगा कि वो कोठारी निवास की ईंट से ईंट बजा देगा। परी भी बहुत गुस्सा होगी और वह कहेगी कि इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद अगर उनका दिल नहीं पिघल रहा तो अब वो भी बदला लेगी। परी अपने पिता से पूछेगी कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगेना। तोषू झट से राजी हो जाएगा, लेकिन अनुपमा को फिक्र होगी।