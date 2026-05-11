Spoiler Alert: अनुपमा पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, शो में आने वाले हैं ये 3 धमाकेदार ट्विस्ट
Anupamaa 11 May Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। शो का नया प्रोमो वीडियो कहानी में आगे हाई वोल्टेज ड्रामा प्रॉमिस कर रहा है।
Anupamaa 11 May 2026 Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। इस स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा पर अचानक मुसीबतों पर पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तरफ वहुंधरा और गौतम मिलकर अनुपमा को वापस सड़क पर लाने और उसका सपना तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ किस्मत भी अपना खेल खेलेगी। अुपमा को अचानक पता चलेगा कि उसे घर खाली करना होगा और उसके पास अभी सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बापूजी की भी तबीयत बिगड़ती दिखाई गई है।
अनुपमा के सिर से छिन जाएगी छत
अनुपमा रेस्त्रां में दिग्विजय से कुछ बात कर रही होगी कि अचानक दरवाजे पर आहट होगी। वह देखेगी तो दरवाजे पर उसका मकान मालिक खड़ा होगा। अनुपमा उसे सम्मान के साथ अंदर बुलाएगी। बातचीत के दौरान पता चलेगा कि अनुपमा के सिर से अचानक छत छिन गई है। मकान मालिक बताएगा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब तक चाहें उस घर में रह सकती हैं। क्या है कि नया किराएदार मिल गया है। वह कहेगा कि आपको वह घर खाली करना होगा। अनुपमा पूछेगी कितने दिनों में तो उसे जवाब मिलेगा- दो दिन में। अनुपमा और दिग्विजय के पांव तले जमीन खिसक जाएगी।
गौतम-वसुंधरा चलेंगे ये घटिया चाल
क्योंकि उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। वे पहले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अब अचानक उनका आशियाना भी उनसे छिन गया है। उधर वसुंधरा कोठारी और गौतम गांधी की चाल रंग दिखाने लगी है। गौतम गांधी के भेजे गुंडे अनुपमा के इस नए रेस्त्रां का भी वही हश्र करने आए होंगे जो उन्होंने 'अनु की रसोई' का किया था। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि एक चेहरा ढांके हुए शख्स लव यू जिंदगी कैफे में घुलकर गैस की पाइपलाइन काट देगा। इसी बीच हंसमुख को वहां से गुजरते वक्त कुछ गड़बड़ लगेगी।
हंसमुख शाह के सिर पर लगेगी चोट
बापूजी को लगेगा कि रेस्त्रां का दरवाजा इतनी देर रात खुला क्यों है। वो अंदर जाकर सभी चीजें देख ही रहे होंगे कि अनुपमा वहां पहुंच जाएगी। अनुपमा को रात को नींद नहीं आ रही होगी, लिहाजा वह कैफे की तरफ पहुंच गई होगी। अब अनुपमा और बापूजी रेस्त्रां में खड़े होंगे और रात का अंधेरा होगा। लाइट कट गई होगी और दोनों साथ में लाइट कटने और गैस की स्मेल का कारण ढूंढ़ने लगेंगे। कुछ ही देर में उन्हें अहसास होगा कि उन्हें बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। इस दौरान ही दिग्विजय और लीला भी गैस की स्मेल पाकर रेस्त्रां पहुंच जाएंगे। दिग्विज दरवाजा तोड़कर अंदर घुसेगा, लेकिन इस दौरान बापूजी को चोट लग जाएगी और वह जमीन पर गिर पड़ेंगें।
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