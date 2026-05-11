Anupamaa 11 May: राही की अक्ल पर पड़ गए हैं पत्थर, अनुपमा के खिलाफ श्रुति करेगी दूसरा वार
Anupamaa 11 May 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। श्रुति खुद को जीत की तरफ बढ़ती देख अगली चाल चलेगी।
अनुपमा सीरियल का सोमवार का एपिसोड राही और प्रेम की बातचीत के साथ शुरू होगा। राही अपने दिल की बात प्रेम को बताते हुए कहेगी कि उस बच्चे को कोई अपना नहीं मानता जो उसका सगा नहीं होता। राही कहेगी कि हर गोद लिए बच्चे का भविष्य भगवान कृष्ण जैसा नहीं होता है। राही को यह फिक्र खाए जा रही होगी कि अगर कल को उसने भी प्रांशी के साथ ऐसा ही बर्ताव किया तो क्या होगा। राही एक बार फिर हर चीज का ठीकरा अपनी मां के सिर फोड़ते हुए कहेगी कि अनुपमा की वजह से उसके सारे रिश्ते खराब हो रहे है।
राही की अक्ल पर पड़ गए हैं पत्थर
राही को अपनी मां के थप्पड़ से गहरी चोट पहुंची होगी। वह कहेगी कि खून अपना रंग दिखाता ही है। राही अपनी मां से सभी संबंध खत्म करने की बात कहेगी और प्रेम से कैफे खोलने को कहेगी। इसलिए नहीं कि वो चाहती है कि प्रेम अपना सपना पूरा करे, बल्कि इसलिए ताकि राही अपनी मां से बदला ले सके। राही कहेगी कि एक बार फिर अनाथ हो गई है। उधर अनुपमा दिग्विजय से अपने दिल की बात कह रही होगी। वह कहेगी कि सब सोचते हैं कि वह पत्थर दिल हो गई है। वह कहेगी कि उम्र भर लीला और अपने बच्चों को सफाई देते-देते वह थक गई है।
श्रुति के कलेजे में अब पड़ेगी ठंडक
अनुपमा कहेगी कि जिस भी दिन वह अपने बच्चों की एक इच्छा पूरी नहीं कर पाती है, उसी दिन वो बुरी मां हो जाती है। इधर अब श्रुति खुश है कि अनुपमा और राही के बीच चीजें खराब होती जा रही हैं। वह कहेगी कि राही की आंखों में अपनी मां के लिए नफरत देखकर उसके कलेजे में ठंडक पड़ी है। श्रुति फैसला करेगी कि वह राही के लिए और रेस्त्रां खोलेगी और अनुपमा को राही से दूर कर देगी। कोठारी मेंशन में एक बार फिर बच्चे वाली बहस शुरू होगी। राही जब श्रुति के साथ नए रेस्त्रां की जगह देखने जा रही होगी तो राजा प्रांशी का ख्याल रखने का प्रस्ताव रखेगा, लेकिन यह बात मीता को हजम नहीं होगी। वह अपने बेटे पर तंज कसेगी कि क्या वह उसके डायपर भी बदलेगा।
कोठारी मेंशन में फिर शुरू 'बच्चापुराण'
वह अपने बेटे से ऑफिस जाने को कहती है, लेकिन अनिल मीता को समझाएगा कि एक दिन अगर राजा ऑफिस नहीं जाएगा तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वसुंधरा कोठारी बातों-बातों में राजा और परी से बच्चा प्लान करने को कहेगी। इस पर परी कहेगी कि उसने अभी-अभी अपना बुटीक खोला है और उसे काम जमाने के लिए वक्त चाहिए। इसी बात को लेकर राजा-परी और राही की वसुंधरा से बहस हो जाएगी। उधर रेस्त्रां की बातचीत के दौरान श्रुति प्रेरणा को पूरी तरह नजरअंदाज करती है और यह बात उसे बहुत बुरी लगेगी। अनुपमा से खार खाए बैठी वसुंधरा गौतम से कहेगी कि उसे कुछ ऐसा करना है जिससे रेस्त्रां खुले ही नहीं। गौतम कहेगा कि वह उसका इशारा समझ गया है।
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