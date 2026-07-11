Anupamaa 11 July: अनुपमा ने कर दी भविष्यवाणी! प्रेम फिर दोहराएगा यही गलती
Anupamaa 11 July 2026: अनुपमा सीरियल की कहानी में प्रेम जाकर अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाएगा और राही झट से वापस चलने को तैयार हो जाएगी, लेकिन अनुपमा का मानना है कि माफी अगर इतनी आसानी से मिल जाए, तो इंसान वही गलती दोबारा करता है।
Anupamaa 11 July 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि परी जब शाह निवास में सबको यह बताएगी कि राही घर छोड़कर कहीं भाग गई है तो हड़कंप मच जाएगा। सभी बुरी तरह घबरा जाएंगे लेकिन अनुपमा कहेगी कि उसे पता है उसकी बेटी कहां है। वह भागी हुई कान्हा जी के मंदिर पहुंचेगी जहां उसे राही बैठी मिलेगी। वह जाकर अपनी बेटी से थोड़ी दूरी पर वहीं बैठ जाएगी। उधर कोठारी मेंशन में प्रेम बाबू को तब अक्ल आएगी जब वह अपने परिवार को ताश के पत्तों की तरह बिखरता देखेगा।
अब आएगी प्रेम बाबू को अक्ल!
पहले तो जब उसे बताया जाएगा कि राही घर छोड़कर चली गई है तो वह घमंड से और फूलता हुआ कहेगा- तो उसने मुझमें और अपनी मां में से अपनी मां को चुन ही लिया। लेकिन जब ख्याति उसे बताएगी कि वह अपनी मां के घर नहीं है। तो प्रेम थोड़ा ठिठकेगा। ख्याति उसे डांटेगी और बताएगी कि कैसे उसने अपनी पत्नी की लगातार परीक्षा ली है, उसका दिल तोड़ा है और आखिरकार उसके साथ वो किया जो किसी मर्द से उम्मीद नहीं की जाती है। वसुंधरा की तबीयत बिगड़ने लगेगी, राजा भी घबराया हुआ होगा। यह माहौल देखकर प्रेम मोटी बा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगेगा।
राही के पैरों में गिर जाएगा प्रेम!
वसुंधरा कोठारी प्रेम को दुत्कार देगी, वह कहेगी कि उसने उसका परिवार उजाड़ दिया। प्रेम भागा हुआ राही को लाने के लिए जाएगा और कहेगा कि मैं उसे लेकर आऊंगा। राही के मिल जाने पर अनुपमा ने सभी को मैसेज किया होगा, यह मैसेज जब परी प्रेम को देगी तो उससे कहेगी कि वहां जाकर कोई नया नाटक मत करना। प्रेम मंदिर पहुंचकर राही के पैरों में गिरकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। अनुपमा उससे कहेगी कि उससे यह उम्मीद नहीं थी, उससे तो वो मर्द अच्छे होते हैं जो कम से कम अच्छा होने का ढोंग नहीं करते हैं।
प्रेम फिर दोहराएगा वही गलती?
प्रेम का गिड़गिड़ाना देखकर राही अपनी मां की तरफ देखेगी और तब अनुपमा कहेगी कि यह तेरी जिंदगी है बेटा, फैसला भी तेरा होना चाहिए। राही झट से मान जाएगी और प्रेम के साथ घर चलने लगेगी। वह जाने से पहले अपनी मां से कहेगी कि प्रेम गलती जरूर कर रहा है, लेकिन वह गलत आदमी नहीं है। प्रेम-राही के जाने के बाद अनुपमा कान्हा जी से कहेगी कि माफी अगर इतनी आसानी से मिल जाए तो इंसान वही गलती दोबारा करता है। माना जा रहा है कि प्रेम फिर राही के साथ दुर्व्यवहार करेगा, इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि प्रेम घर जाकर सबके सामने कहेगा कि उसे अभी भी अनुपमा से जीत चाहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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