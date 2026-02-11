Anupamaa 11 Feb: कपिल को वसुंधरा से पिटवाएगी कीर्ति, अनुपमा बचाएगी घर के जमाई की जान
Anupamaa 11 Feb 2026 Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के बुधवार के एपिसोड में कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। फिर एक बार वसुंधरा और अनुपमा के बीच टक्कर का माहौल बनता नजर आ रहा है।
टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग अपनी पत्नी ख्याति को यह बताएगा कि कीर्ति बचपन से ही झूठ बोलती रही है। उधर अनुपमा को पहले ही इस बात का अंदाजा हो चुका है कि कीर्ति बस मगरमच्छ के आंसू बहाती है और असल में उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो दुनिया को दिखाती है। लेकिन क्योंकि कपिल एक मर्द है और उसकी दुनिया सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वह डरा हुआ रहता है कि कानून भी उसकी पत्नी का साथ देगा और वह बुरी तरह फंस जाएगा।
कपिल और कीर्ति में होगा झगड़ा
सीरियल के 11 फरवरी 2026 के एपिसोड में आप देखेंगे कि कीर्ति जब अचानक कमरे में दाखिल होगी तो कपिल उस पर बहुत गुस्सा करेगा। होगा यह कि कपिल को पता चलेगा कि कीर्ति ने जाकर उसकी मां को बहुत भला-बुरा कहा है और पैसे भी छीन लाई है। कपिल अपनी पत्नी से कहेगा कि उसने ऐसा क्यों किया? कपिल कहेगा कि जितने पैसे उसने अपनी मां को दिए थे उतने तो कीर्ति आए दिन पार्लर जैसी चीजों में खर्च कर देती है। कपिल बताएगा कि उसकी मां कीर्ति की इस हरकत के बाद वृद्धाश्रम से भी भाग गई है।
वसुंधरा मारेगी जोरदार थप्पड़
कपिल जब कहेगा कि उसे अपनी मां की फिक्र हो रही है, वो ना जाने कहां होंगी। इस पर कीर्ति बजाए सांत्वना देने के कपिल को भला बुरा कहने लगेगी। कीर्ति कपिल की मां के लिए इतनी खराब-खराब बातें कहेगी कि उससे सहा नहीं जाएगा और वह हाथ उठा देगा। लेकिन ठीक उसी वक्त सीन में वसुंधरा कोठारी की एंट्री होगी। वह कपिल का हाथ रोक लेगी और कपिल को जोरदार थप्पड़ मारेगी। वसुंधरा कोठारी कहेगी कि कपिल की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी पर हाथ उठाने की। वसुंधरा कपिल को जमकर खरी खोटी सुनाएगी और कीर्ति को ले जाएगी।
अनुपमा बचाएगी कपिल की जान
नतीजा यह होगा कि कपिल सबके सामने बेइज्जत होकर टूट जाएगा। इतना अपमान और रोज-रोज की जिल्लत से तंग आकर वह आत्महत्या करने का फैसला करेगा। दरवाजे पर ही खड़ी अनुपमा कपिल को समझाने जाएगी तो वह उसे बाहर जाने और कुछ भी ना कहने को कहेगा। अनुपमा के जाते ही कपिल दरवाजा बंद करेगा और इससे अनुपमा को शक होगा कि कुछ गड़बड़ है। वह वापस जाएगी तो देखेगी कि कपिल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा कपिल की जान बचाएगी और उसे हिम्मत देगी। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
