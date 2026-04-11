Anupamaa: अनुपमा की वजह से टूटेगी राही-प्रेम की शादी? प्रेरणा लगाएगी अनु पर ये गंभीर आरोप!
Anupamaa 11 April 2026 Full Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है।
टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेम अपने नए रेस्त्रां की ओपनिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड होगा। वह अनुपमा से रेस्त्रां की पूजा करने और दीवार पर अपने हाथों के निशान बनाने की विनती करेगा। अनुपमा यह सब देखकर सन्न रह जाएगी। प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिस रेस्त्रां में आज लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ वो 2 लोग खड़े हैं। प्रेम खुद को लूजर कहेगा और अनुपमा से कहेगा कि उसने उसकी ईमानदारी के लिए प्रेम का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया।
वसुंधरा देगी राही और अनुपमा को बर्बाद करने की धमकी
दूसरी तरफ कोठारी मेंशन में भी माहौल गर्म होगा। गौतम प्रेम का रेस्त्रां नहीं खुल पाने के लिए अनुपमा को जिम्मेदार ठहराएगा। दूसरे फैमिली मेंबर्स भी गौतम की हां में हां मिला देंगे। वसुंधरा कोठारी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर होगा। वह राही को चेतावनी देगी कि अगर प्रेम को कुछ भी हुआ, तो इसके लिए वह अनुपमा को कभी माफ नहीं करेगी। वसुंधरा साफ कहेगी कि आज जैसे प्रेम अपनी मां के सामने गिड़गिड़ा रहा है, एक दिन अनुपमा और राही उसके सामने भीख मांगेंगी।
अनुपमा से रिश्ता खत्म करेगी प्रेरणा, लगाएगी यह आरोप
रेस्त्रां में हुए ड्रामे के बाद प्रेरणा भी अनुपमा से बहुत ज्यादा नाराज होगी। वह अनुपमा पर वादा तोड़ने का आरोप लगाएगी और कहेगी कि एक रिपोर्ट की वजह से उसने प्रेम और उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। प्रेरणा को लगेगा कि अनुपमा अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रही है। वह गुस्से में अनुपमा से सारे रिश्ते खत्म कर लेगी और उसे रेस्त्रां से बाहर जाने के लिए कहेगी। अनुपमा हैरान होगी कि जिस सच के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसके लिए सब उसे ही धोखेबाज मान रहे हैं।
अनुपमा की वजह से टूटेगी राही और प्रेम की शादी?
घर लौटने के बाद भी प्रेम की हालत में सुधार नहीं होगा। वह खुद को कमरे में बंद कर लेगा और खुद को एक नाकाम इंसान होने के लिए कोसेगा। राही उसे कॉफी पिलाकर हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे भी मुंह मोड़ लेगा। राही और प्रेम के रिश्ते में पहले भी खटास आ चुकी है, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार सभी राही और अनुपमा को गुनाहगार ठहरा रहे हैं और यह शादी खतरे में नजर आ रही है। राही अपनी मां से बहुत गुस्सा है, उधर अनुपमा घर पर बैठी सोच रही है कि राही कम से कम उसका साथ देगी। आज के एपिसोड में काफी सारा इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है। शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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