Anupamaa Today's Episode: अनुपमा को मिली समर के कातिल की जानकारी, प्रकाश भाऊ का सच आया सामने

Anupamaa 10th October: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में देविका, समर के कातिल का पता लगाएगी। वह अनुपमा को बताएगी कि समर का कातिल तीन महीने पहले ही जेल से बाहर आया है।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड की शुरुआत लीला से होती है। लीला, सरिता के पिता की फोटो देख चौंक जाती है। जस्प्रीत और परी इस बात का फायदा उठाती हैं और बा को डराने की कोशिश करती हैं। अनुपमा दोनों को पकड़ लेती है और समझाती है कि बड़ों का दिल कमजोर होता है इसलिए उनसे मजाक नहीं करना चाहिए। इस बीच गिरिजा नाम की लड़की वहां पहुंचती है। अनुपमा, गिरिजा से बात करती है।

गांव में बढ़ती दहशत गिरिजा, अनुपमा को सतर्क करती है। वह अनुपमा को बताती है कि प्रकाश भाऊ बहुत खतरनाक इंसान है। इसी बीच देविका आती है। देविका, अनुपमा को बताती है कि समर की हत्या करने वाला सोनू राठौड़ जेल से रिहा हो चुका है। उसके पिताजी ने पैसे खिलाकर तीन महीने पहले ही उसे जेल से बाहर निकाला है और अब कोई नहीं जानता कि सोनू राठौड़ कहां छिपा हुआ है। ये सुनते ही अनुपमा समझ जाती कि उसे बार-बार समर की आत्मा क्यों दिख रही है।

गिरिजा का खुलासा अनुपमा, गिरिजा को घर के अंदर लेकर आती है। गिरिजा बताती है कि प्रकाश भाऊ इलाज करने के बहाने लड़कियों का रेप करते हैं। इतना ही नहीं, उनके वीडियो बनाते हैं ताकि वह उन्हें डरा धमका सकें। जब गिरिजा से बा पूछती हैं कि उसने अभी तक ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई तो गिरिजा बताती है कि यहां की पुलिस की प्रकाश भाऊ के साथ मिली हुई है।