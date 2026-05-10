Anupamaa 10 May: खिसियानी बिल्ली सी हुई वसुंधरा की हालत, अपनी बहू ख्याति पर लगा देगी लांछन
Anupamaa 10 May 2026 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में वसुंधरा कोठारी अपनी बहू ख्याति पर ही गंभीर आरोप लगा देगी। लेकिन फिर ख्याति भी पलटवार करेगी।
Anupamaa 10 May 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार (10 मई) के एपिसोड की शुरुआत थोड़ी भावुक होगी। अनुपमा अपने पति अनुज की तस्वीर से बात करती नजर आएगी। वह अपने दिल की सारी तकलीफ और भड़ास इस तस्वीर के सामने निकाल देगी। वह राही की कही कड़वी बातों को याद करके फफक-फफक कर रोएगी। वह अनुज की तस्वीर से बात करते हुए यह भी कहेगी कि उसे राही पर हाथ उठाने का जरा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने एक बार नहीं, कई बार बदतमीजी की थी। अनुपमा कहेगी कि उसने पिछली बार तो राही की गलती माफ कर दी थी, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर पाएगी। अनुपमा खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करेगी और अनुज से वापस आकर उसका हाथ थामने को कहेगी।
खिसियानी बिल्ली सी हुई वसुंधरा की हालत
उधर कोठारी हाउस में भी चीजें सामान्य नहीं हैं। सुबह जब अनिल मोटी बा को देखेगा तो परेशान हो जाएगा। वह उनसे पूछेगा कि क्या वह पूरी रात जागती रही हैं? तो वसुंधरा बात को यहीं खत्म करने को कहेगी। वसुंधरा कहेगी कि शाह परिवार ने उसका जो अपमान किया वो उसे नहीं भूल सकती है। वसुंधरा की हालत खिसियानी बिल्ली की तरह होगी, वह किसी भी हालत में अनुपमा से बदला लेना चाह रही होगी। वह अनुपमा को ही गलत बताती रहेगी और अपनी गलती पर जरा भी गौर नहीं करेगी। गौतम भी अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाएगा। प्रेम बीच में दखल देते हुए कहेगा कि वह भले ही अनुपमा से नाराज है लेकिन इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा।
ख्याति पर घटिया आरोप लगाएगी मोटी बा
हालांकि गौतम गांधी को वसुंधरा कोठारी का पूरा सपोर्ट होता है। ख्याति जब अनुपमा का पक्ष लेती है तो वसुंधरा कोठारी उलटा उसे ही सुनाना शुरू कर देगी। वह कहेगी कि क्या ख्याति भी अनुपमा के नक्श-ए-कदम पर चलना चाह रही है। यह बात ख्याति को चुभ जाएगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वसुंधरा यह कहना चाह रही होगी कि क्योंकि ख्याति का पति पराग बाहर गया हुआ है, तो शायद ख्याति भी अनुपमा की तरह दूसरे मर्दों के करीब होना चाह रही है। इस पर ख्याति अपनी सास को करारा जवाब देगी। वह कहेगी कि पराग लंदन में रह रहा है लेकिन फिर भी आप उन्हें कहती रहती हैं कि वो अपनी पुरानी दोस्तों से मिलने चला जाया करे, ताकि मन लगा रहेगा।
बंद हो गए राही के दिमाग के दरवाजे?
वह उसे यह भी याद दिलाती है कि अनुज के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली श्रुति का भी वसुंधरा ने अपने घर में स्वागत किया था। ख्याति, वसुंधरा से पूछती है कि वह सिर्फ अनुपमा और उसे ही क्यों ताने मारती है? राही बीच में उठ खड़ी होगी और कहेगी कि इस घर में बार-बार अनुपमा का नाम न लिया जाए, क्योंकि उसे अपनी मां के नाम से घिन आती है। ख्याति जब राही को समझाएगी तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ख्याति समझाएगी कि राही इस तरह सिर्फ अपने मन को तकलीफ दे रही है और जिस राह पर वो चल रही है, उस तरह वह धीरे-धीरे अपनी मां को खो देगी। हालांकि राही अपनी बेवकूफी और नफरत में कुछ समझने को तैयार नहीं है। सीरियल में आगे क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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