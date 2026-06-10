Anupamaa 10 June: राही से बदतमीजी करेगा प्रेम, अनुपमा सिखाएगी दामाद को सबक
Anupamaa 10 June 2026: अनुपमा सीरियल में बुधवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। एक बार फिर शाह और कोठारी आमने-सामने होंगे और हंगामे की वजह बनेगा प्रेम और उसकी अनु से नफरत।
Anupamaa 10 June 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में इमोशन्स भी होंगे और ढेर सारा एक्शन भी। कहानी की शुरुआत शाह हाउस के उस नजारे से होगी, जहां अनुपमा काम में लगी होगी और तभी अचानक बंकू आ जाएगा। अनुपमा उसे देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे की मायूसी भी भांप जाएगी। उधर दिग्विजय उसे वापस लौटा देखकर घबरा जाएगा। बंकू अपने दिल की बात बताएगा कि वह अनुपमा से मिले बगैर जा नहीं पाया। वह कहेगा कि एक बार वो अनुपमा से मिल ले, फिर लौट जाएगा। अनुपमा को लेकिन शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, इस दौरान ईशानी भी वहीं पर खड़ी होगी।
तोषू फिर बनेगा तमाशे की वजह
अनुपमा बार-बार बंकू से सवाल करने लगेगी कि क्या हुआ है? इससे पहले कि वो कुछ कहे, प्रेरणा की आवाज आएगी। वह घबराई हुई होगी और अनुपमा को बताएगी कि उसने अनुज कैफे में क्या देखा। मामला समझते ही अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ अनुज कैफे पहुंच जाएगी। राही के मना करने के बावजूद अनुपमा उसकी मदद करने का फैसला करेगी। राही के मन में भी कई सवाल होंगे, वह शुरू में अनुपमा से कहेगी कि वो लोग चले जाएं, ये सब प्रेम को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर अनुपमा के यह समझाने पर मान जाएगी कि प्रेम को वो कुछ नहीं बताएंगे और उनके मदद नहीं करने पर ऑर्डर कम्प्लीट नहीं हो पाएगा।
अनुज कैफे में होगा घमासान
इधर यह सब चल रहा होगा और उधर 'घर का भेदी' तोषू जाकर गौतम को सब कुछ बता देगा। वह बताएगा कि उसने अनुपमा को अपनी पूरी टीम के साथ अनुज कैफे में घुसते देखा। वह बताएगा कि कैफे में राही अकेली थी, और तभी सभी लोग अनुज कैफे के अंदर चले गए। इस जानकारी के बदले में तोषू को मोटी रकम मिलेगी और फिर गौतम कॉल करके वसुंधरा और प्रेम को भी कैफे बुला लेगा। घर पर ख्याति ने प्रेम को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन उसके सिर पर तो बदले और नफरत का भूत सवार है। वह किसी की नहीं सुनेगा। असली तमाशा उनके कैफे पहुंचने के बाद होगा। प्रेम देखेगा कि अनुपमा और उसकी पूरी टीम अनुज कैफे में है।
राही से बदतमीजी करेगा प्रेम
प्रेम राही से जवाब मांगेगा और उस पर चिल्लाने लगेगा। प्रेम को हद पार करते देख अनुपमा बीच में दखल देगी और उससे कहेगी कि उसकी बेटी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अनुपमा साफ कहेगी कि उसकी बेटी से बदतमीजी करने वालों को सबक सिखाना उसे अच्छी तरह आता है, फिर भले ही वो इंसान उसका दामाद ही क्यों ना हो। प्रेम कहेगा कि राही मेरी पत्नी है। इस पर अनुपमा जवाब देगी कि तुम्हारी पत्नी होने से पहले राही मेरी बेटी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। दोनों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी और आग में घी डालने के लिए तो वसुंधरा कोठारी वहां पहले से मौजूद होगी ही। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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