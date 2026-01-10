Anupamaa 10 Jan: गौतम के होश ठिकाने लाएगी अनुपमा, चॉल गिराने पहुंचेंगे बिल्डर के लोग

संक्षेप: Anupamaa 10 January 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा और गौतम गांधी के बीच फिर एक बार जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा।

Anupamaa 10 January 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में फिर एक बार गौतम गांधी सबके सामने जलील होगा। वसुंधरा कोठारी को भी पाखी और अनुपमा से मुंह की खानी पड़ेगी। सीरियल के शनिवार के एपिसोड की शुरुआत होगी उस सीन से, जिसमें गौतम को आकर प्रार्थना को फूल देते दिखाया जाएगा। गौतम की मौजूदगी भर से प्रार्थना असहज नजर आएगी। अंश तुरंत फॉर्म में आएगा और वो फूल लेकर उन्हें यह कहते हुए फेंक देगा कि प्रार्थना को ये फूल पसंद नहीं हैं।

चॉल गिराने पहुंच गए बिल्डर के लोग इधर कोठारी मेंशन में यह सब चल रहा होगा और उधर मुंबई में कुछ लोग चॉल के करीब इलाके की पैमाइश कर रहे होंगे। जस्सी उन्हें ये कहते सुन लेगी कि आज जल्द ही जल्द से सभी घर हमें गिराने हैं। जस्सी फौरन मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेगी। वो लोग सफाई देंगे कि वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उन्हें कोर्ट से आदेश है कि ये घर गिराने हैं। माहौल बिगड़ने लगेगा और तब दोनों लोग बड़ी चालाकी से किसी दूसरी चॉल का नाम ले देंगे और जस्सी कहेगी कि ये वो चॉल है ही नहीं जिसका वो नाम ले रहे हैं।

मीता और वसुंधरा को मिलेगा सबक कोठारी मेंशन में राजा और परी करीब आने लगे हैं और मीता यह बात नोटिस करेगी। मीता मौका पाकर परी को पकड़ लेगी और उसे डरा-धमकाकर कहेगी कि वो राजा से दूर रहे। इस पर अनुपमा जस्सी का हाथ छुड़ाएगी और उसे उसी के अंदाज में समझाते हुए कहेगी कि बच्चों की अपनी मर्जी है कि वो साथ रहें या ना रहें। अनुपमा की वसुंधरा कोठारी से भी तगड़ी बहस हो जाएगी। फिर आएगी गोदभराई की रस्म की बारी, जब वसुंधरा कोठारी कुछ ऐसा कहेगी कि अनुपमा का खून खौल उठेगा।