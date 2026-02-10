Anupamaa 10 Feb: अनुपमा देगी पराग को यह मशवरा, गौतम गांधी की उलटी गिनती शुरू
Anupamaa 10 February 2026 Written Update: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी गौतम गांधी को बिजनेस से जुड़े फैसलों से बाहर कर देगा।
टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ख्याति और अनु एक साथ बैठी लॉबी में स्वेटर बुन रही होंगी, तभी वहां अचानक पराग कोठारी आ जाएगा। पराग कोठारी अपनी समधन से कहेगा कि आपको बात-बात पर डरने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप यूं समझिए कि आप अपने ही घर में हैं। इस पर अनुपमा कहेगी कि आपको याद है कि जब आप बापूजी की देखभाल करने के लिए शाह निवास में थे तो आप कितने अनकम्फर्टेबल हुआ करते थे। पराग उस बात को याद करके मन ही मन मुस्कुराएगा।
गौतम गांधी को पराग का अल्टीमेटम
इसके कुछ ही देर बाद वहां पर अंश आएगा और पराग से कहेगा कि उसने हीरों के व्यापार को लेकर एक डील सेट की है और क्या उसमें क्लाइंट के साथ बात आगे बढ़ानी है? पराग इससे पहले कि कुछ कह सके, पीछे से गुजर रहा गौतम गांधी चिल्लाएगा कि कौन सा क्लाइंट और कौन सी डील? इस बारे में फैसला करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? अंश कुछ जवाब दे उससे पहले पराग कोठारी गौतम से कहेगा कि 'तुमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी'। गौतम हक्का बक्का रह जाएगा। पराग कहेगा कि तुम उस घर में कुछ ही दिन के मेहमान हो।
अनुपमा देगी पराग को यह मशवरा
पराग कोठारी कहेगा कि जिस पौधे की जड़ ही नहीं जमनी है उसमें पानी देकर क्या ही फायदा। जब तक यहां पर हो, तब तक वो काम करो जो तुम्हें दिया गया है। पराग कोठारी की बात सुनकर गौतम बुरी तरह तिलमिला जाएगा और वहां से चला जाएगा। लेकिन वह दरवाजे के पास खड़ा होकर बातें सुनता रहेगा। उसको जोर का झटका उस वक्त लगेगा जब अनुपमा अपने पोते अंश की तरफ इशारा करते हुए कहेगी कि अगर जमीन पर पड़ा हीरा (अंश) उठाने के लिए झुके ही है, तो फिर लगे हाथ पांव में गढ़ा कांटा (गौतम) को भी निकाल फेंकिए।
बदला लेने की फिराक में गौतम गांधी
अनुपमा की यह बात सुनकर गौतम का खून खौल उठेगा और वह खिसियाता हुआ मन की मन कहेगा कि मैं कांटा नहीं तलवार हूं। मैं चुभूंगा नहीं काटकर रख दूंगा। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर अनुपमा को साफ नजर आने लगा है कि कीर्ति अपने पति पर अत्याचार कर रही है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर पर लगी चोट से लेकर कपिल के बर्ताव तक को अनुपमा नोटिस कर रही है लेकिन बेटी के ससुराल में होने के चलते बहुत कुछ कह नहीं पा रही है। अपकमिंग एपिसोड में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि वसुंधरा को यह पता चल जाएगा कि शाह निवास में राजा से काम करवाया जा रहा है।
