Anupamaa 10 Dec: लीला अनुपमा के सिर मढ़ देगी गलती, सास वसुंधरा के खिलाफ जाएगी ख्याति

संक्षेप: Anupamaa 10 december 2025: टीवी सीरियल अनुपमा में बुधवार को एक तरफ जहां ख्याति अपनी सास से बगावत करेगी, वहीं दूसरी तरफ लीला हमेशा की तरह सारी गड़बड़ का ठीकरा अनु के सिर फोड़ देगी।

Anupamaa 10 December 2025 Full Episode: अनुपमा सीरियल में बुधवार को जब राही अपनी मां से मेडिकल चेकअप कराने को कहेगी तो वह इसे टाल देगी। इसी बीच एक आदमी आएगा और कहेगा कि वो अनुपमा को जानता है। वह कहेगा कि उसने फैशन शो देखा था और वह उन्हें काम का ऑफर देता है। अनुपमा बहुत फक्र से इस शख्स का परी और ईशानी से परिचय करवाती है और यह शख्स काम के लिए उसके दफ्तर में आकर मिलने को कहता है और जाने से पहले अनुपमा के साथ एक सेल्फी भी लेता है।

अनुपमा और बाकी सभी को मिला काम एक दूसरा शख्स जो कि एक इवेंट कंपनी से है, वो इस चॉल ने आगे होने वाले कार्यक्रमों में अपना इंस्ट्रेस्ट दिखाता है और अनुपमा कहेगी कि कैसे पूरी टीम की कोशिशें कामयाब रही हैं। उधर जब शाह परिवार में सबको चॉल में हुए एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो पाखी को फौरन ईशानी की फिक्र होने लगती है, तोषू अपनी बेटी परी के लिए परेशान हो उठता है जबकि किंजल को अपनी सास अनुपमा की फिक्र होती है। अंश कुछ देर बाद सबको बताता है कि वहां सब कुछ ठीक है और कैसे अनुपमा ने सबको बचा लिया।

लीला अनुपमा के सिर मढ़ देगी गलती लीला सारा आरोप अनुपमा पर मढ़ते हुए कहती है कि सब अनुपमा की गलती है कि वो दोनों बच्चों को लेकर मुंबई गई। इस पर हंसमुख उसे डांटता है और याद दिलाता है कि कैसे अनुपमा ने अपनी जान पर खेलकर सबको बचाया है, लेकिन फिर भी वह उस पर आरोप लगा रही है। सभी डांस रानियां और अनुपमा मिलकर कृतिका की चालबाजी का भांडा फोड़ेंगी और कृतिका अपनी गलती स्वीकार करेगी। वो मानेगी कि नफरत की भावना के चलते इस इवेंट को खराब करने की कोशिश की थी। रजनी लीगल एक्शन लेगी और उसे जेल भिजवाएगी।