Reactions: चालाकी दिखाकर बुरे फंसे गौतम-वसुंधरा, राही कोठारी पर क्यों भड़की है ऑडियंस?
Anupamaa Public Reactions: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में इस वक्त आ रहे ट्विस्ट एक तरफ दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उन्हें काफी गुस्सा भी दिला रहे हैं। जानिए आज के एपिसोड पर पब्लिक का रिएक्शन।
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का शुक्रवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। एक तरफ जहां श्रुति लगातार राही के कान भर रही है, वहीं दूसरी तरफ राही भी हमेशा की तरह उसकी बातों में आकर अपनी ही मां को भला-बुरा कहने में लग गई है। जहां शाह परिवार में तमाशे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं वहीं कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी और गौतम प्रेम को उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काने में लगे हैं। आज के एपिसोड पर पब्लिक का रिएक्शन और रिव्यू देखने लायक है। चलिए जानते हैं 1 मई के एपिसोड पर पब्लिक का रिएक्शन।
राही कोठारी पर क्यों भड़की है ऑडियंस?
राही के अपनी ही मां को नीच कहने और उसे भला-बुरा कहने पर एक यूजर ने X पर लिखा- कमीनी भी अपने बाप की तरह है। उसका दिमाग खाली है। जो चाहे वो आकर इसमें कुछ भी भर सकता है। वो उसी इमोशन को कैरी करना शुरू कर देगी। उसे यह समझ में आ गया था कि गौतम बुरा आदमी है, लेकिन वही काम श्रुति के लिए नहीं कर पाई। क्या बेवकूफ औरत है। वहीं दूसरी यूजर ने ख्याति के अनुपमा का पक्ष लेने का मजाक उड़ाया है। इस यूजर ने लिखा- एक भगौड़ी मां दूसरी भगौड़ी मां को सही बता रही है।
भगौड़ी मां का दर्द समझ रही है दूसरी मां
दरअसल शुक्रवार के एपिसोड में आप ख्याति को राही को समझाते हुए देखेंगे कि उसे अपनी मां के लिए इतना गलत नहीं समझना चाहिए। वह राही से कहेगी कि उसकी मां ने उसके लिए बहुत बलिदान किए हैं। हालांकि राही लगातार अपनी मां को बुला भला कहती रहेगी। एक यूजर ने लिखा- छोटी अनु जब घर से भाग जाती थी तब उसकी मां ने कभी उसे नहीं सुधारा। ना ही अनुज ने कोई ध्यान दिया। कुछ यूजर्स ने वसुंधरा कोठारी और गौतम की हरकतों पर भी रिएक्ट किया है। एक शख्स ने लिखा- गौतम और वसुंधरा ने गोवा में अनुपमा का काम बंद करवा दिया। अब वह वापस आ गई है तो परेशान हैं।
चालाकी दिखाकर बुरे फंसे गौतम-वसुंधरा
दूसरे ने लिखा- मोटी बा और गौतम ने अनुपमा का गोवा वाला कैफे बंद करवा दिया, ताकि उससे बदला ले सकें। अब जब वो अहमदाबाद आ गई है तो परेशान हो रहे हैं। ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे अब भुगतो। एक यूजर ने दिग्विजय और अनुपमा के बीच बने रिश्ते पर रिएक्शन दिया है। शख्स ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा- तो अब एक और मर्द उसका बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया है। क्या किस्मत वाली औरत है, हर उम्र में एक नया मर्द मिल जा रहा है। तुम लोग चाहे कितनी ही अच्छी यादें दिखाओ लेकिन ऑडियंस वो फेवर वाला एपिसोड नहीं भूलेगी। इसी तरह के ढेरों रिएक्शन्स लोगों ने दिए हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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