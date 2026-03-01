Anupamaa 1 March: दिवाकर को मिलेगी किए की यह सजा, प्रेरणा को प्रेम की तरफ उकसाएगी माही
Anupamaa 1 March 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। पाखी की सगाई में अनुपमा दिवाकर की असली पत्नी और बच्चे को लेकर पहुंच जाएगी। आगे क्या होगा? जानिए।
अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। किंजल, अनुपमा को फोन करके बताती है कि पाखी और दिवाकर कल ही शादी करने वाले हैं। अनुपमा तुरंत वापस आने का फैसला करती है लेकिन किंजल को हिदायत देती है कि वह पाखी को इस बारे में कुछ न बताए। वहीं अंश और प्रार्थना बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के बारे में बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ सगाई के मौके पर जब लीला और किंजल दिवाकर के माता-पिता के न आने पर सवाल उठाती हैं, तो वह बीमारी का बहाना बनाता है। पाखी इस बात पर अपनी दादी और भाभी पर ही भड़क जाती है और सगाई जल्दी पूरी करने की जिद करती है।
अनुपमा खोलेगी दिवाकर की पोल
जब सगाई की रस्म शुरू होती है, तो दिवाकर मन ही मन खुश होता है कि वह सस्ती अंगूठी पहनाकर पाखी को फंसा लेगा और उसकी जायदाद अपने नाम कर लेगा। तभी अनुपमा की धमाकेदार एंट्री होती है। वह अपने साथ दिवाकर की असली पत्नी खुशी और बेटे वरुण को लेकर आती है। अनुपमा खुलासा करती है कि जिसे सब दिवाकर समझ रहे हैं, उसका असली नाम 'करण' है। पाखी को पहले तो यकीन नहीं होता और वह अपनी मां पर ही आरोप लगाती है कि उन्होंने सगाई रुकवाने के लिए इन लोगों को किराए पर बुलाया है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर बच्चे किराए पर मिलते, तो वह सबसे पहले पाखी और पारितोष को ही बदल देती।
दिवाकर को मिलेगी किए की सजा
सच्चाई सामने आने पर खुशी, दिवाकर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे अपने बेटे की कसम खाने को कहती है। जब अनुपमा पाखी को दिवाकर का उसकी पत्नी और बच्चे के साथ वाला वीडियो दिखाती है, तब पाखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिवाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि वह शादीशुदा है, लेकिन फिर भी पाखी से प्यार का नाटक करता है। गुस्से में पाखी उसे थप्पड़ मारती है और पुलिस के हवाले करने का फैसला करती है। पारितोष और किंजल भी दिवाकर को सबक सिखाने की बात करते हैं। खुशी भी दिवाकर से सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है।
राही की जिंदगी बर्बाद करेगी माही
सबके जाने के बाद पाखी पूरी तरह टूट जाती है। वह अनुपमा के गले लगकर रोती है और पूछती है कि वह हमेशा अकेली क्यों रह जाती है? क्या एक अच्छा परिवार चाहना गलत है? अनुपमा उसे समझाती है कि उसे खुद से प्यार करना सीखना होगा। इसी बीच घर के दूसरे हिस्से में वसुंधरा, प्रेम और राही के बीच खाने को लेकर बहस होती है, जहां माही प्रेरणा को प्रेम के करीब आने के लिए उकसाती है। एपिसोड के अंत में अनुपमा पाखी को दिलासा देती है कि ईशानी उससे बहुत प्यार करती है। वह उसे समझाएगी कि उसका परिवार अधूरा नहीं है और उसे अपनी बेटी के लिए जीना सीखना चाहिए। सीरियल में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
