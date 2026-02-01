Anupamaa 1 Feb: अनुपमा की मौत का जश्न मनाएगी रजनी, वरुण इस तरह करेगा चॉल वालों की मदद

संक्षेप: Anupamaa 1 February 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड रजनी देसाई के पापों का घड़ा भरेगा और उसका खराब वक्त शुरू होगा।

Anupamaa 1 February 2026 Full Episode: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि वरुण और भारती आकर अनुपमा के सामने आंसू बहाएंगे। वरुण अपनी नासमझी और उस महापाप के लिए माफी मांगेगा जो उसने करना तो चाहा था, लेकिन अनुपमा की वजह से हो नहीं सका। प्रेरणा अपने भाई से कहेगी कि उसने हमेशा कहा था कि रजनी देसाई अच्छी औरत नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं माना.। इस बीच बाकी लोग नाराज होने लगेंगे और तब वरुण बार-बार उसे उसके किए की सजा देने की बात कहने लगेगा।

वरुण बोलेगा अपनी मां से यह झूठ इसके बाद चॉल का सीन दिखाने की बजाए मेकर्स ने कहानी को सीधा रजनी देसाई के बंगले पर शिफ्ट कर दिया है। रजनी देसाई फर्श पर बैठी अपनी बेटी की मौत के गम में आंसू बहा रही होगी जब उसका फोन बजेगा। यह उसके बेटे वरुण का कॉल होगा। वरुण अपनी मां को बताएगा कि प्रेरणा बच गई, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में अनुपमा जिंदा जल गई। प्रेरणा इस बात पर खुश होगी कि उसकी बेटी बच गई, लेकिन अनुपमा की जान चली जाने को वह जैसे नजरअंदाज ही कर देगी। फिर एक बार को उसे लगेगा कि उसकी दोस्त नहीं रही।

अनुपमा की मौत का मनाएगी जश्न लेकिन पैसों की भूख और सत्ता की हवस उस पर इस कदर सवार होगी कि वो अनुपमा की मौत को कुछ ही पल बाद सेलिब्रेट करने लगेगी। कुछ ही देर बाद जब वो सो रही होगी तो उसे अनुपमा का साया दिखाई पड़ेगा। रजनी उससे बातें करने लगेगी और सब कुछ बता देगी कि उसने जो कुछ किया वो क्यों किया। रजनी अपनी गलती मानने की बजाए अनुपमा को ही बुरा-भला कहना शुरू कर देगी। लेकिन उस वक्त वह बुरी तरह डर जाएगी जब अनुपमा कहेगी कि तूने जो किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा।