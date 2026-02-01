Hindustan Hindi News
Anupamaa 1 Feb: अनुपमा की मौत का जश्न मनाएगी रजनी, वरुण इस तरह करेगा चॉल वालों की मदद

संक्षेप:

Anupamaa 1 February 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड रजनी देसाई के पापों का घड़ा भरेगा और उसका खराब वक्त शुरू होगा।

Feb 01, 2026 03:43 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 1 February 2026 Full Episode: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि वरुण और भारती आकर अनुपमा के सामने आंसू बहाएंगे। वरुण अपनी नासमझी और उस महापाप के लिए माफी मांगेगा जो उसने करना तो चाहा था, लेकिन अनुपमा की वजह से हो नहीं सका। प्रेरणा अपने भाई से कहेगी कि उसने हमेशा कहा था कि रजनी देसाई अच्छी औरत नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं माना.। इस बीच बाकी लोग नाराज होने लगेंगे और तब वरुण बार-बार उसे उसके किए की सजा देने की बात कहने लगेगा।

वरुण बोलेगा अपनी मां से यह झूठ

इसके बाद चॉल का सीन दिखाने की बजाए मेकर्स ने कहानी को सीधा रजनी देसाई के बंगले पर शिफ्ट कर दिया है। रजनी देसाई फर्श पर बैठी अपनी बेटी की मौत के गम में आंसू बहा रही होगी जब उसका फोन बजेगा। यह उसके बेटे वरुण का कॉल होगा। वरुण अपनी मां को बताएगा कि प्रेरणा बच गई, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में अनुपमा जिंदा जल गई। प्रेरणा इस बात पर खुश होगी कि उसकी बेटी बच गई, लेकिन अनुपमा की जान चली जाने को वह जैसे नजरअंदाज ही कर देगी। फिर एक बार को उसे लगेगा कि उसकी दोस्त नहीं रही।

अनुपमा की मौत का मनाएगी जश्न

लेकिन पैसों की भूख और सत्ता की हवस उस पर इस कदर सवार होगी कि वो अनुपमा की मौत को कुछ ही पल बाद सेलिब्रेट करने लगेगी। कुछ ही देर बाद जब वो सो रही होगी तो उसे अनुपमा का साया दिखाई पड़ेगा। रजनी उससे बातें करने लगेगी और सब कुछ बता देगी कि उसने जो कुछ किया वो क्यों किया। रजनी अपनी गलती मानने की बजाए अनुपमा को ही बुरा-भला कहना शुरू कर देगी। लेकिन उस वक्त वह बुरी तरह डर जाएगी जब अनुपमा कहेगी कि तूने जो किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा।

रजनी को यह श्राप देगी अनुपमा

अनुपमा एक तरह से रजनी को यह श्राप देगी कि उसने जिस तरह उसे तिल-तिल मारा है, वो भी तब जब उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका फल उसे जरूर मिलेगा। उसके बच्चे उससे दूर हो जाएंगे और वह जिस दौलत के लिए पागल हुई जा रही है वह भी उससे छिन जाएगी। रजनी बुरी तरह डर जाएगी और सोच में पड़ जाएगी। माना जा रहा है कि यह सब अनुपमा का ही प्लान है जो उसने रजनी देसाई के बेटे वरुण और बेटी प्रेरणा के साथ मिलकर बनाया है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? जल्द ही पता चलेगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
