Anupamaa 5 Feb: माही और गौतम का घटिया प्लान, कोठारी हाउस में अनुपमा की ग्रैंड एंट्री
Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में कोठारी परिवार, शाह परिवार का स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, परी का दोबारा गृह प्रवेश भी होता है।
स्टार प्लस का नंबर वन शो ‘अनुपमा’ के 5 फरवरी के एपिसोड में कोठारी परिवार, शाह हाउस जाता है। पराग, अनुपमा से पूछता है कि क्या वो परी को अपने साथ कोठारी हाउस लेकर जा सकता है? मोटी बा, पराग को रोकती हैं और कहती हैं कि वो पूरे मान-सम्मान के साथ परी को घर लेकर जाएंगी। अनुपमा दंग रह जाती है। इसके बाद पराग, शाह परिवार को अपने घर इन्वाइट करता है। वह उन्हें बताता है कि कल मोटी बा का जन्मदिन है।
गौतम का प्लान
शाह परिवार को न्योता देने के बाद सब अपने घर वापस लौट जाते हैं। पराग, कोठारी हाउस वापस जाने के बाद बड़ा कदम उठाता है। वह माही और गौतम को उनके कमरों से हटाकर 'गेस्ट रूम' में शिफ्ट होने का ऑर्डर देता है। तब तो माही अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन रूम के अंदर जाते ही अपना गुस्सा निकालती है। ऐसे में गौतम उसे उसका प्लान बताता है। गौतम कहता है कि उसका आने वाला बच्चा उसका तुरुप का इक्का है और वो अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर इस घर में टिका रहेगा। माही, गौतम का प्लान सुन खुश हो जाती है।
राही का फैसला
शाह हाउस से लौटने के बाद प्रेम और राही मिलकर मोटी बा के जन्मदिन की तैयारी करते हैं। प्रेम बातों ही बातों में पिता बनने की इच्छा जताता है, लेकिन राही मां बनने से इनकार कर देती है। मोटी बा दोनों की बातें सुन लेती हैं और परेशान हो जाती हैं। वह कहती हैं, ‘मां ने यहां सबकुछ ठीक कर दिया है और बेटी खराब करने में लगी हुई है।’
कोठारी हाउस पहुंचा शाह परिवार
अगले दिन, शाह परिवार, कोठारी हाउस पहुंचता है। पराग और राही फूलों से शाह परिवार का स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, नीता खुद परी का गृह प्रवेश करवाती है। ये सब देखकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है और पराग से कहती है कि वो नई शुरुआत करने के लिए तैयार है।
