Anupamaa 5 Feb: माही और गौतम का घटिया प्लान, कोठारी हाउस में अनुपमा की ग्रैंड एंट्री

संक्षेप:

Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में कोठारी परिवार, शाह परिवार का स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, परी का दोबारा गृह प्रवेश भी होता है।

Feb 05, 2026 03:55 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस का नंबर वन शो ‘अनुपमा’ के 5 फरवरी के एपिसोड में कोठारी परिवार, शाह हाउस जाता है। पराग, अनुपमा से पूछता है कि क्या वो परी को अपने साथ कोठारी हाउस लेकर जा सकता है? मोटी बा, पराग को रोकती हैं और कहती हैं कि वो पूरे मान-सम्मान के साथ परी को घर लेकर जाएंगी। अनुपमा दंग रह जाती है। इसके बाद पराग, शाह परिवार को अपने घर इन्वाइट करता है। वह उन्हें बताता है कि कल मोटी बा का जन्मदिन है।

गौतम का प्लान

शाह परिवार को न्योता देने के बाद सब अपने घर वापस लौट जाते हैं। पराग, कोठारी हाउस वापस जाने के बाद बड़ा कदम उठाता है। वह माही और गौतम को उनके कमरों से हटाकर 'गेस्ट रूम' में शिफ्ट होने का ऑर्डर देता है। तब तो माही अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन रूम के अंदर जाते ही अपना गुस्सा निकालती है। ऐसे में गौतम उसे उसका प्लान बताता है। गौतम कहता है कि उसका आने वाला बच्चा उसका तुरुप का इक्का है और वो अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर इस घर में टिका रहेगा। माही, गौतम का प्लान सुन खुश हो जाती है।

Anupamaa 05 February 2026

राही का फैसला

शाह हाउस से लौटने के बाद प्रेम और राही मिलकर मोटी बा के जन्मदिन की तैयारी करते हैं। प्रेम बातों ही बातों में पिता बनने की इच्छा जताता है, लेकिन राही मां बनने से इनकार कर देती है। मोटी बा दोनों की बातें सुन लेती हैं और परेशान हो जाती हैं। वह कहती हैं, ‘मां ने यहां सबकुछ ठीक कर दिया है और बेटी खराब करने में लगी हुई है।’

कोठारी हाउस पहुंचा शाह परिवार

अगले दिन, शाह परिवार, कोठारी हाउस पहुंचता है। पराग और राही फूलों से शाह परिवार का स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, नीता खुद परी का गृह प्रवेश करवाती है। ये सब देखकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है और पराग से कहती है कि वो नई शुरुआत करने के लिए तैयार है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
