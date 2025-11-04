Hindustan Hindi News
Anupama Upcoming Twists: अनुपमा का दामाद बनेगा गौतम, महाएपिसोड में आएंगे 3 तगड़े ट्विस्ट

Tue, 4 Nov 2025 09:49 PM
Anupama Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल के दर्शकों को मेकर्स एक खास तोहफा देने जा रहे हैं। रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल के दर्शकों को अगले 3 दिन तक एक नहीं बल्कि दो-दो एपिसोड देखने को मिलेंगे। टीआरपी टॉपर सीरियल का एक नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अनुपमा सीरियल तीन दिन डबल धमाका करेगा। इस बुधवार से लेकर शुक्रवार तक दर्शकों को दिन में 2 बार एपिसोड देखने को मिलेगा- पहला एपिसोड शाम को 6.30 बजे प्रसारित होगा और दूसरा रात 10 बजे।

अनुपमा का दामाद बनेगा गौतम

प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि गौतम गांधी अब अनुपमा का दामाद बन जाएगा और फिर उससे बदला निकालेगा। माही के साथ शादी करने के बाद गौतम गांधी का अनुपमा और उसकी पूरी फैमिली पर कमांड आ जाएगा। गौतम गांधी को यह कहते दिखाया गया है कि अब अनुपमा की उलटी गिनती शुरू। प्रोमो में दिखाया गया है कि गौतम गांधी प्रेम-राही, अंश-परी और माही के जरिए अनुपमा के बदला निकालेगा और उसकी हर एक हरकत का हिसाब करेगा।

अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे?

मेकर्स अपकमिंग 3 महाएपिसोड इन तीनों जोड़ियों के नाम रखने वाले हैं। पहले दर्शकों को बुधवार को माही और गौतम वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा और फिर गुरुवार के एपिसोड में अंश और परी वाला एंगल दिखाई पड़ेगा और फिर शुक्रवार को प्रेम-राही वाला एंगल दिखाई पड़ेगा। शो के अपकमिंग एपिसोड के जरिए सीरियल की कहानी दोगुनी रफ्तार में आगे बढ़ेगी। लेकिन अनुपमा इन मुश्किलों को किस तरह हैंडल करेगी यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

