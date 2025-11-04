Anupama Upcoming Twists: अनुपमा का दामाद बनेगा गौतम, महाएपिसोड में आएंगे 3 तगड़े ट्विस्ट

संक्षेप: Anupama Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के दर्शकों को अगले तीन दिन ग्रैंड सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि एक दिन में उन्हें दो-दो एपिसोड देखने को मिलेंगे।

Anupama Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल के दर्शकों को मेकर्स एक खास तोहफा देने जा रहे हैं। रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल के दर्शकों को अगले 3 दिन तक एक नहीं बल्कि दो-दो एपिसोड देखने को मिलेंगे। टीआरपी टॉपर सीरियल का एक नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अनुपमा सीरियल तीन दिन डबल धमाका करेगा। इस बुधवार से लेकर शुक्रवार तक दर्शकों को दिन में 2 बार एपिसोड देखने को मिलेगा- पहला एपिसोड शाम को 6.30 बजे प्रसारित होगा और दूसरा रात 10 बजे।

अनुपमा का दामाद बनेगा गौतम प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि गौतम गांधी अब अनुपमा का दामाद बन जाएगा और फिर उससे बदला निकालेगा। माही के साथ शादी करने के बाद गौतम गांधी का अनुपमा और उसकी पूरी फैमिली पर कमांड आ जाएगा। गौतम गांधी को यह कहते दिखाया गया है कि अब अनुपमा की उलटी गिनती शुरू। प्रोमो में दिखाया गया है कि गौतम गांधी प्रेम-राही, अंश-परी और माही के जरिए अनुपमा के बदला निकालेगा और उसकी हर एक हरकत का हिसाब करेगा।