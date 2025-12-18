Anupamaa: अपनी कब्र खोदेगी अनुपमा, वीडियो कॉल करके रजनी को दिखाएगी पूर्वी छाया चॉल का नजारा
Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा खुद अपनी कब्र खोदेगी। वह वीडियो कॉल करके रजनी को पूर्वी छाया चॉल का नजारा दिखाएगी।
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में भारती सारा भार अनुपमा पर डाल देगी। वह कहेगी कि उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है और वो जो फैसला लेगी वह उस फैसले को आंख बंद करके मान लेगी। अनुपमा खुद भारती और वरुण की शादी का फैसला लेगी। सामने आए प्रोमो में अनुपमा, रजनी से मिलने उसके घर जाती है। वह वरुण को शगुन देती है और भारती के साथ उसका रिश्ता पक्का कर देती है।
वीडियो कॉल पर क्या दिखाएगी अनुपमा?
रिश्ता पक्का होने के बाद रजनी, अनुपमा से पूछती है, ‘चॉल वालों से बात की? शादी से पहले सारा पेपरवर्क हो जाए न तो किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा।’ इसके बाद अनुपमा का सीन दिखाया जाता है। अनुपमा, रजनी को वीडियो कॉल करती है और दिखाती है कि पूर्वी छाया चॉल वाले लोग पेपर पर साइन कर रहे हैं।
रजनी से कहेगी अनुपमा…
अनुपमा कहती है, ‘सब साइन कर रहे हैं। कल सुबह ये साइन किए हुए पेपर्स लेकर तेरे पास आती हूं। समझ ले ये मेरी तरफ से शादी का शगुन है।’ इसके बाद रजनी पूर्वी छाया चॉल के री-डेवलपमेंट के पेपर्स निकालती है और कहती है, ‘तुम सबका अपशकुन मेरा सबसे बड़ा शकुन है। कल सुबह का इंतजार है।’
लोगों का रिएक्शन
प्रोमो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि रजनी को बुरी खबर मिलेगी। एक ने लिखा, ‘प्रोमो देखकर लग रहा है कि पेपर्स रजनी को देने से पहले ही अनुपमा को उसका सच पता चल जाएगा।’ दूसरे ने लिखा, ‘कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा ये पेपर्स रजनी को नहीं देगी। क्या? वो देखना पड़ेगा।’
Vartika Tolani
