अभिरा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी विद्या, प्रेम को उसकी जगह दिखाएगी अनुपमा

अभिरा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी विद्या, प्रेम को उसकी जगह दिखाएगी अनुपमा
Anupama & YRKKH: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘अनुपमा’ के 22 मई के एपिसोड में आपको मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आइए आपको इन ट्विस्ट के बारे में बताते हैं।
TV Serial Upcoming Twist: स्टार प्लस के दो सबसे पसंद किए जाने वाले और टीआरपी लिस्ट में टॉप पर रहने वाले शोज ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘अनुपमा’ में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। मेकर्स दर्शकों को बांधे रखने के लिए लगातार कहानी में नए-नए मोड़ लेकर आ रहे हैं। आइए आपको इन शोज के अपकमिंग एपिसोड्स में आने वाले ऐसी ही नए मोड़ के बारे में बताते हैं।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आने वाला ट्विस्ट
पोद्दार परिवार में जल्द ही त्योहार का जश्न देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में अभिरा पूरे परिवार के साथ मिलकर पारंपरिक तरीके से वट सावित्री की पूजा करेगी। इस खास मौके पर घर में खुशियों का माहौल होगा। अभिरा अपनी दोनों बेटियों मायरा-मुक्ति और अपने पति अरमान के साथ मिलकर जमकर डांस करेगी।
विद्या के बदले तेवर
लेकिन इस जश्न के बीच शो में बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट आएगा। डांस और पूजा के माहौल के बीच अचानक विद्या, अभिरा के पास आएगी। विद्या के बदले हुए तेवर देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। विद्या, अरमान के सामने हाथ जोड़कर अभिरा से माफी मांगेगी। विद्या कहेगी, ‘मुझे माफ कर दे अभिरा। मैंने तेरे साथ कितना अन्याय किया है। मैं जितनी बार भी तुझसे माफी मांगलूं, मेरा गुनाह कम नहीं होगा।’ विद्या के मुंह से ये बातें सुनकर और उसका यह रूप देखकर अभिरा पूरी तरह दंग रह जाएगी।
‘अनुपमा’ के 22 मई के एपिसोड का प्रोमो
दूसरी ओर, सीरियल ‘अनुपमा’ में अनुपमा अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेहनत करेगी। अपने कैफे का नाम बनाने और नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनुपमा एक बेहद शानदार और अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाएगी। अनुपमा अपने कैफे में 'राजस्थानी थीम' रखने का फैसला करेगी।
लोगों की लगेगी लाइन
इस खास थीम के आधार पर अनुपमा न सिर्फ अपने पूरे कैफे को राजस्थानी स्टाइल में डेकोरेट करेगी, बल्कि वह खुद भी एक पारंपरिक राजस्थानी महिला की तरह तैयार होकर आएगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में इस तरह का अनोखा राजस्थानी थीम कैफे देखकर लोग बेहद खुश और उत्साहित हो जाएंगे।
प्रेम का दिमाग होगा खराब
नतीजा यह होगा कि एक तरफ जहां अनुपमा के कैफे में ग्राहकों की लंबी-लंबी लाइनें लग जाएंगी और उसकी चांदी हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ प्रेम के कैफे में सन्नाटा पसर जाएगा। प्रेम का कैफे पूरी तरह खाली पड़ा होगा और प्रेम को अनुपमा पर गुस्सा आने लगेगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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