Anupama Twist: भारती की खुशियाें को नजर लगाएगी ईशानी, चारों तरफ से घिरेगी अनुपमा
Anupama Upcoming: ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में रजनी, भारती के लिए शगुन लेकर आएगी। इसी बीच ईशानी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से भारती की खुशियों को नजर लग जाएगी।
स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो की शुरुआत में रजनी, भारती के लिए शगुन लेकर पूर्वी छाया चॉल आती है। वह भारती के सिर पर चुनरी उठाती है और उसे बहुत सारे गहने देती है। रजनी कहती है, ‘ये सब मुझे मेरी सास ने दिया था और अब मैं अपनी बहू को दे रही हूं।’ भारती खुश हो जाएगी। इसके बाद सरिता ताई, अनुपमा को बताएगी कि उसके घर में स्टील का लॉकर है। अनुपमा सारे गहने सरिता ताई के घर पर रख देगी।
अनुपमा की खुलेगी नींद
जब सरिता अपने लॉकर में गहने रखकर चाबी छिपा रही होगी तब ईशानी देख लेगी। रात में ईशानी, सरिता ताई के घर जाएगी और भारती के गहनों को चुराने की कोशिश करेगी। इसी बीच, अनुपमा की नींद खुलेगी। अनुपमा को पता चल जाएगा कि ईशानी घर पर नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या ईशानी गहने चुरा लेगी? क्या अनुपमा, ईशानी को रोक लेगी?
चौतरफा घिरेगी अनुपमा
अनुपमा की जिंदगी में चारों तरफ से परेशानियां आएंगी। भारती की शादी अनुपमा ने अपनी जिम्मेदारी पर फिक्स की है। चॉल वालों ने अनुपमा को अपने घर की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। एक तरफ, रजनी अपने फायदे के लिए अनुपमा के साइन किए हुए पेपर्स को बदलने और भारती का इस्तेमाल कर अनुपमा को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रही है। दूसरी तरफ, ईशानी, भारती की और गौरत, राही की जिंदगी खराब करने की प्लानिंग कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अनुपमा कहां-कहां और क्या-क्या संभालेगी?
