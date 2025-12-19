Anupama Twist: भारती की खुशियाें को नजर लगाएगी ईशानी, चारों तरफ से घिरेगी अनुपमा

संक्षेप: Anupama Upcoming: ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में रजनी, भारती के लिए शगुन लेकर आएगी। इसी बीच ईशानी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से भारती की खुशियों को नजर लग जाएगी।

स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो की शुरुआत में रजनी, भारती के लिए शगुन लेकर पूर्वी छाया चॉल आती है। वह भारती के सिर पर चुनरी उठाती है और उसे बहुत सारे गहने देती है। रजनी कहती है, ‘ये सब मुझे मेरी सास ने दिया था और अब मैं अपनी बहू को दे रही हूं।’ भारती खुश हो जाएगी। इसके बाद सरिता ताई, अनुपमा को बताएगी कि उसके घर में स्टील का लॉकर है। अनुपमा सारे गहने सरिता ताई के घर पर रख देगी।

अनुपमा की खुलेगी नींद जब सरिता अपने लॉकर में गहने रखकर चाबी छिपा रही होगी तब ईशानी देख लेगी। रात में ईशानी, सरिता ताई के घर जाएगी और भारती के गहनों को चुराने की कोशिश करेगी। इसी बीच, अनुपमा की नींद खुलेगी। अनुपमा को पता चल जाएगा कि ईशानी घर पर नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या ईशानी गहने चुरा लेगी? क्या अनुपमा, ईशानी को रोक लेगी?