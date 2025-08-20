Anupama Upcoming Twist Gautam Gandhi to Stand Against Kotharis Anupama Upcoming: वसुंधरा कोठारी की खुलेंगी आंखें! वकील लेकर घर पहुंचेंगे 'जमाई जी', Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Upcoming: वसुंधरा कोठारी की खुलेंगी आंखें! वकील लेकर घर पहुंचेंगे 'जमाई जी'

Anupama Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में बीते कुछ दिनों से गौतम गांधी के किरदार को कम स्क्रीन टाइम मिल रहा था, लेकिन फिर एक बार वह फॉर्म में दिखेगा जब कोठारियों को उसकी असलियत पता चलेगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 03:45 PM
Anupama New Promo Video: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में अभी प्रार्थना और अंश की शादी के दौरान जबरदस्त तमाशा चल रहा है। कभी माही की वजह से तो कभी वसुंधरा और ख्याति की वजह से शो में तगड़ा तमाशा चल रहा है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में कहानी की दिशा बदलने वाली है। हालिया एपिसोड में दिखाया गया था कि गौतम ने वसुंधरा कोठारी को धमकी दी थी, कि अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं हुईं तो वह इस घर के दामाद से इस घर का दुश्मन बन जाएगा।

वकील लेकर पहुंचेगा गौतम गांधी

इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब शायद वो वक्त आ गया है जब गौतम गांधी खुलकर कोठारी परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करता नजर आएगा। कोठारी परिवार के बिजनेस और उनकी दौलत को लंबे वक्त से दीमक की तरह चाट रहा गौतम अब खुलकर पराग और वसुंधरा के खिलाफ खड़ा होता नजर आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोठारी परिवार के लोग शॉक्ड रह जाएंगे जब वो देखेंगे कि गौतम अचानक वकील को लेकर कोठारी मेंशन आ पहुंचा है। खुशियों में खलल पड़ेगा और सभी हैरान होंगे।

वसुंधरा कोठारी की खुलेंगी आंखें

अब फैंस का इस बारे में अलग-अलग ओपिनियन है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी हमेशा ही जमाई जी के साथ खड़ी रही है तो कुछ फैंस का मानना है कि गौतम यह वकील शाह परिवार की जिंदगी में मुश्किलें पैदा करने के लिए लाया है, वहीं कुछ का मानना है कि शायद वह अब कोठारी परिवार के लिए ही आफत बनेगा। असल बात तो नया प्रोमो आने या फिर एपिसोड रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन एक बाद साफ है कि अब गौतम गांधी फिर एक बार अनुपमा सीरियल में कमांड लेता दिखाई पड़ेगा।

Anupama

